لا تنخدعوا.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات | تحذير من الأرصاد

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة أجواء شتوية باردة، مع انخفاض فى درجات الحرارة حيث يسود طقس بارد علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ظواهر جوية خلال طقس الغد

و يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس خلال الساعات المقبلة خاصة بعد توقعات بانخفاض كبير فى درجات الحرارة يبدء من الخميس.



حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ومن المقرر أن يسود خلال الأيام القليلة المقبلة طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

3 ظواهر جوية فى طقس غدا الخميس

وحول الظواهر الجوية التي تسود طقس الخميس أوضحت هيئة الأرصاد أنه من الموقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحاً و كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يخص الظاهرة الجوية الثانية توقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة الخميس نشاط رياح أحياناً علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المواطنين توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الباكر .

نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق

- وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين القيادة بهدوء تام

- كما تتضمن نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

- كما تشمل النصائح إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين من بين نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

تحذير من الأرصاد

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع بالطقس الدافئ خلال فترات النهار، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حيث تبقى الشبورة المائية الكثيفة التى قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق هى الظاهرة المؤثرة خلال فترة الصباح.

حالة سريعة من التقلبات الجوية

ووفق هئية الأرصاد هناك حالة سريعة من التقلبات الجوية تبدأ على غرب البلاد( مطروح ومناطق من الصحراء الغربية )يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا ً. ومع تقدم الوقت وحلول المساء من المتوقع أن تتقدم لتشمل باقى السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحرى (الأسكندرية-البحيرة-كفرالشيخ -الغربية- المنوفية- الدقهلية).

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12

- الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11

- مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10

- سوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10

-قنا العظمى 24 درجة والصغرى 12

- أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.