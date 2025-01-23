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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج جالاكسي A16 5G .. هاتف اقتصادي مع أداء متميز وتصميم عصري

سامسونج جالاكسي A16 5G
سامسونج جالاكسي A16 5G
احمد الشريف
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يعتبر هاتف سامسونج جالاكسي A16 5G من أحدث إصدارات شركة سامسونج في الفئة الاقتصادية، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المميزة، فيما يلي نظرة شاملة على مواصفات هذا الهاتف:

التصميم والأبعاد

  • الأبعاد: 164.4 ملم طولًا، 77.9 ملم عرضًا، و7.9 ملم سُمكًا.
  • الوزن: 200 جرام.
  • المواد: هيكل من البلاستيك مع واجهة زجاجية.
  • الألوان المتوفرة: الرمادي، الفضي، والذهبي الوردي.

الشاشة

  • النوع: Super AMOLED.
  • الحجم: 6.7 بوصة.
  • الدقة: 1080 × 2340 بكسل (FHD+).
  • معدل التحديث: 90 هرتز.

المعالج والأداء

  • المعالج: معالج ثماني النواة بسرعة 2.4 جيجاهرتز و2 جيجاهرتز.
  • الذاكرة العشوائية (RAM): خيارات 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت.
  • التخزين الداخلي: خيارات 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع دعم بطاقة microSDXC لتوسيع الذاكرة.

الكاميرات:

  • الكاميرا الخلفية:
  • الكاميرا الرئيسية: 50 ميجابكسل.
  • الكاميرا الواسعة: 5 ميجابكسل.
  • كاميرا الماكرو: 2 ميجابكسل.
  • الكاميرا الأمامية: 13 ميجابكسل.

البطارية والشحن

  • السعة: 5000 مللي أمبير في الساعة.
  • الشحن السريع: يدعم الشحن بقدرة 25 واط.

نظام التشغيل والميزات الإضافية

  • نظام التشغيل: أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1.
  • التحديثات: ضمان تحديثات رئيسية لمدة 6 سنوات.
  • المقاومة: شهادة IP54 لمقاومة الماء والغبار.

يعد سامسونج جالاكسي A16 5G خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي بمواصفات متوازنة وسعر مناسب.

سامسونج جالاكسي جالاكسي A16 5G

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