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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أهم توقعات لمؤتمر سامسونج Unpacked 2025 و أفضل ساعات الذكية في الأسواق وبسعر بسيط جدا

أحدث التقنيات
أحدث التقنيات
لمياء الياسين
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نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

قبل الإعلان الرسمي.. أهم توقعات لمؤتمر سامسونج Unpacked 2025
ساعات ويبدأ حدث Galaxy Unpacked الأول في عام 2025، وخلال الحدث من المتوقع أن يحصل هاتف Galaxy الرائد الجديد على عدد من الترقيات، بما في ذلك تزويده بمعالج Snapdragon 8 Elite، وليدعم أيضا الشحن اللاسلكي Qi2، وميزات الذكاء الجديدة، وذلك بجانب تصميم معدل قليلاً مقارنة بهاتف Galaxy S24. 

تنافس آبل.. أفضل ساعات الذكية في الأسواق وبسعر بسيط جدا
أطلقت شركة Noise رسميًا سلسلة ساعات ColorFit Pro 6 الذكية جنبًا إلى جنب مع Luna Ring 2.0، وقد بدأت الساعات الذكية المتميزة من هذه العلامة التجارية أخيرًا في الوصول للسوق الهندية.

موبايل شيك بإمكانيات جبارة.. مواصفات هواتف iQOO 14
 

كشفت شركة iQOO عن سلسلة هواتف iQOO 12 في الربع الرابع من عام 2023 في الصين فيما قدمت هاتف iQOO 13 في أكتوبر 2023، ولم يتم إطلاق أي إصدار Pro إلى جانبه. 

تشير التسريبات المبكرة إلى أن سلسلة هواتف iQOO 14 القادمة ستتضمن طرازًا Pro. 

بإمكانيات جبارة.. إليك أفضل هواتف ذكية في الأسواق في 2025
حققت سلسلة هواتف Xiaomi 15 الرائدة نجاحًا كبيرًا، حيث حققت مبيعات هائلة تجاوزت 2 مليون وحدة، ما عزز هيمنتها في سوق الهواتف الذكية الفاخرة. 

ويعد هذا فوزا واضحا لشركة Xiaomi، ما يثبت تفوقها الاستراتيجي وجاذبيتها الهائلة للمستهلكين.

بأداء يتجاوز التوقعات.. مميزات OnePlus Nord 4 5G
حصل هاتف OnePlus Nord 4 5G على خصم كبير بسعر مخفض قدره 24999 روبية إذا كان لديهم بطاقة ائتمان ICICI Bank. 

للبيع لفترة محدودة، يقدم هاتفOnePlus خصمًا فوريًا بقيمة 4000 روبية على سعر القائمة البالغ 28999 روبية.
يمكن الحصول على الصفقة مباشرةً من خلال التوجه إلى متجر OnePlus India عبر الإنترنت.

"iPhone 17 Air".. تسريبات جديدة عن أنحف هاتف من أبل

ظهرت في الشهر الماضي،  صور مسربة هاتف iPhone 17 Pro ، لتُظهر تصميمًا جديدًا لواقي الكاميرا وذلك بدلًا من القطع المربع التقليدي المستخدم في الخلف ورغم أن تلك الشائعات تم نفيها لاحقًا، إلا أنه قد ظهرت الآن صورة جديدة لتُعيد إحياء الحديث عن هذا التصميم.

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