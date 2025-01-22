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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موبايل شيك بإمكانيات جبارة.. مواصفات هواتف iQOO 14

هواتف iQOO 14
هواتف iQOO 14
لمياء الياسين
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كشفت شركة iQOO عن سلسلة هواتف iQOO 12 في الربع الرابع من عام 2023 في الصين فيما قدمت هاتف iQOO 13 في أكتوبر 2023، ولم يتم إطلاق أي إصدار Pro إلى جانبه. 

تشير التسريبات المبكرة إلى أن سلسلة هواتف iQOO 14 القادمة ستتضمن طرازًا Pro. 

هواتف iQOO 14

وفقا لموقع gizmochina تشير التسريبات التي نشرها المسرب Smart Pikachu إلى أن Vivo و iQOO تخططان لإطلاق المزيد من الهواتف الذكية المزودة بشاشات OLED من Samsung. ومن المتوقع أيضًا أن يتميز iQOO 14 و 14 Pro بشاشات OLED من Samsung. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمصدر آخر، من المتوقع أن يتميز كلا الجهازين بتصميم شاشة مسطحة.

هواتف iQOO 14

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تزود سامسونج مجموعة متنوعة من لوحات OLED بأحجام مختلفة لمصنعي الهواتف الذكية في عام 2025 وتشمل هذه شاشات OLED LTPO مسطحة بدقة 1.5K، وشاشات LTPO micro-quad-curved بدقة 1.5K و2K، وشاشات LTPO micro-quad-curved بدقة 2K و سيكون إدراج لوحات OLED من سامسونج في سلسلة iQOO 14 تغييرًا كبيرًا، حيث تتميز سلسلة iQOO 13 و12 المتوفرة حاليًا في السوق بلوحات OLED مقدمة من الشركات المصنعة الصينية مثل BOE وVisionox.

 ومن المتوقع أن تكشف شركة كوالكوم عن شريحة Snapdragon 8 Elite 2 في أكتوبر من هذا العام ومن المرجح أن يأتي كل من iQOO 14 و 14 Pro مزودين بشريحة SD8E2.

شاشات OLED شركة كوالكوم هاتف iQOO 13 سلسلة هواتف iQOO 12 هواتف iQOO 14

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