السيتي والبايرن.. ليلة سقوط الكبار في دوري أبطال أوروبا

ليلة استثنائية في دوري أبطال أوروبا، حيث سقط عمالقة الكرة الأوروبية في مشاهد درامية مليئة بالإثارة والتقلبات.

ريمونتادا تاريخية قادها باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي، وهزيمة ثقيلة تعرض لها بايرن ميونخ على يد فينورد الهولندي، لتعيد الجولة السابعة من البطولة كتابة سيناريو المنافسة، وسط تغييرات جذرية في الترتيب ونظام البطولة الجديد.



ريمونتادا باريس سان جيرمان تقصي مانشستر سيتي من دوري الأبطال



في مواجهة مثيرة على ملعب "حديقة الأمراء"، قلب باريس سان جيرمان الطاولة على مانشستر سيتي، محققًا انتصارًا مثيرًا بنتيجة 4-2 ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

ورغم تقدم السيتي بهدفين عبر جاك جريليش وإيرلينج هالاند في الدقائق 50 و53، عاد الفريق الباريسي بقوة، مسجلًا أربعة أهداف، أحرزها عثمان ديمبيلي، برادلي باركولا، جواو نيفيز، وسيرجيو راموس في اللحظات الأخيرة.

التأثير على ترتيب الفرق

بهذا الفوز، قفز باريس سان جيرمان إلى المركز 23 برصيد 10 نقاط، بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز 25 برصيد 8 نقاط، ما يضعه في موقف صعب قبل الجولة الأخيرة.

بايرن ميونخ يسقط أمام فينورد بثلاثية نظيفة

في مفاجأة مدوية، ألحق فينورد الهولندي هزيمة قاسية ببايرن ميونخ الألماني، بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب "فينورد".

افتتح سانتياجو خيمينيز التسجيل بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يضيف إياسي يويدا الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ترتيب البطولة

رفع فينورد رصيده إلى 13 نقطة وصعد للمركز 11، بينما تجمد رصيد البايرن عند 12 نقطة في المركز 15.

النظام الجديد للبطولة

فيما شهد دوري أبطال أوروبا هذا العام تطبيق نظام جديد، حيث تواجه الفرق 8 منافسين مختلفين بدلًا من النظام التقليدي للمجموعات، ما أضاف المزيد من الإثارة للمنافسة.

الأدوار القادمة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، مع استمرار سقوط الكبار وتوهج الفرق الطامحة لإحداث المفاجآت.

