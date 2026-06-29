الأنبا أقلاديوس يرقي 5 رهبان بدير الأنبا باخوميوس الشايب إلى رتبة القمصية

عاش دير الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر يوما روحيا مميزا، حيث قام نيافة الأنبا أقلاديوس، أسقف ورئيس الدير، بترقية خمسة من الآباء الرهبان إلى رتبة القمصية، تكريما لأمانتهم وجهادهم الرهباني المبارك.

ترقية رهبان

وشملت الترقية كلًا من: القمص الراهب أبرام، والقمص الراهب أبانوب، والقمص الراهب مينا، والقمص الراهب مكسيموس، والقمص الراهب يؤانس، وسط فرحة كبيرة سادت أسرة الدير بهذه المناسبة.

وتعكس هذه الترقيات تقدير الكنيسة لحياة الرهبنة المكرسة والخدمة الأمينة، مع الدعاء للآباء القمامصة الجدد بأن يبارك الله خدمتهم، ويمنحهم نعمة وحكمة متزايدتين، ويجعلهم دائمًا سبب بركة وبنيان روحي للكنيسة وأبنائها.