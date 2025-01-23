سهير شلبي توجه رسالة شكر لموقع صدى البلد





وجهت الإعلامية سهير شلبي رسالة شكر لموقع صدي البلد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت الإعلامية سهير شلبي :"الف الف شكر لموقع صدي البلد علي تكريمي وعلي الدرع الجميل والندوة الرائعه".









وكانت قد أعربت الإعلامية سهيرة شلبي، عن سعادتها بحب الجمهور المستمر لها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تتلقى ردودفعل كبيرة ومشاهدات ضخمة على البرامج التى قدمتها حتى وقتنا هذا.

وقالت سهير شلبي، لـ"صدى البلد"، إن سبب نجاحها بين الجمهور احترامها الشديد للجمهور فى المقدمة، ثم احترامالكلمة التى تقولها، مؤكدة ضرورة العناية بالمظهر اللائق والاحتشام فى الملابس على الشاشة.

وعلى صعيد آخر، علقت الإعلامية سهير شلبي على البرامج المتداولة حاليًا وأسلوب الإعلاميين، قائلة إنها تشعرباستياء شديد من الأسلوب الركيك ومن العري، وعدم وجود دقة فى اختيار الموضوعات التى يتم النقاش فيها.

وتابعت سهير شلبي ، معلقة “لازم عشان أشتغل إعلامية يبقى عندى رسالة أقدمها مش أطلع أطبخ واتكلم عن المكياجوالشعر”.

شائعة وفاة ابنة سهير شلبي



وكانت الإعلامية سهير شلبي، كشفت عن تفاصيل الشائعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاة ابنتها الإعلامية شيرين الشايب.

وقالت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، الذى يعرض على قناة «النهار»، إن هناك شخصين مزيفين وراء هذه الشائعة، موضحة: «واحدة منتحلة اسم منى خليل، وهو اسم مش حقيقي، غير منى خليل اللي معانافي نادي الليونز، وواحدة تانية منتحلة اسمي أنا».

وأشارت إلى أنه هذه الصفحات تم حذفها من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: "أنا شاكة إن فى واحدة هي أساس كل دا، أنا بفوض أمري لله ولمباحث الإنترنت، خدوا لي حقي أنا وبنتي، مشكفاية إنها تعبانة ولسه عاملة عملية، ليه الأذية والحقد والشر والغل ده كله، شيء في منتهى الحقارة".







