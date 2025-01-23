بعد النتائج السلبية.. خالد الغندور يكشف مصير مارسيل كولر مع الأهلى

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من رحيل المدير الفني مارسيل كولر عن تدريب الفريق، بعدسلسلة النتائج السلبية التي ضربت الفريق مؤخرًا.

وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور: "محمود الخطيب يرفض فكرة رحيل مارسيل كولر عن مهمة تدريب الفريق".

وأضاف: "خلال الفترة الأخيرة تم فتح نقاش حول إمكانية رحيل كولر بين بعض من المسؤولين عن ملف كرة القدم ولكن الخطيب طالب بعدمالحديث في هذا الملف وإن المدرب له كل الدعم".

وتابع: "الخطيب يرى أن كولر له أخطاء خلال الفترة الأخيرة ولكنه أيضًا يرى أن المدرب يدخل المباريات بسبب العديد من الغياباتوالإصابات من القوام الأساسي".

وأتم الغندور :"حسب ما علمنا من مصدر داخل الأهلي، سيتم الإعلان عن صفقتين خلال الأيام المقبلة ويتم العمل على إنهاء صفقة ثالثة".