« الأعلى للشئون الإسلامية» يُثري فعاليات الجمعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بسلسلة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الإسلامية وترسيخ القيم المجتمعية.

تشمل الفعاليات زيارة 50 إمامًا من مديرية أوقاف القاهرة، بالإضافة إلى 25 طالبًا وافدًا من بنجلاديش، إلى جانب جلسات توعوية تقدمها الواعظات حول قضايا دينية واجتماعية بارزة.

ويشهد جناح الطفل فعالية «كاتب وكتاب» بإدارة الدكتورة هدى حميد، التي تهدف إلى غرس حب القراءة لدى الأطفال.

وفي الجانب الأدبي، تُعقد جلسة قراءة لديوان «أحلم» للشاعر بهجت صميدة، فيما تُقام ندوة توعوية بعنوان «القرآن الكريم منهج حياة»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الدكتور حسن خليل حلقة بودكاست بعنوان «نوادر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية»، وتُعقد لقاءات مع شخصيات بارزة لإثراء النقاشات الثقافية.

تُختتم الفعاليات بإصدار نشرات وتقارير يومية بلغات متعددة تحت إشراف المهندسة مها سحاب، لتوثيق أبرز أحداث اليوم.

تأتي هذه الأنشطة في إطار حرص المجلس على نشر الوعي الثقافي والديني، والتفاعل مع الزوار من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، بما يسهم في بناء مجتمع مثقف وقيم راسخة.