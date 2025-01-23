ميزات مخفية في هواتف سامسونج جالاكسي لم تكن تعرفها

تُعد سامسونج واحدة من أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم. وهي شركة مخضرمة في صناعة الهواتف الذكية وتجهز أجهزتها بالعديد من الميزات المفيدة جدًا للمستخدم. لقد جلبت Galaxy AI مجموعة كبيرة من الأدوات الرائعة للمستخدمين، وإليك بعض الميزات الأكثر خفاءً.

لوحة الحافة

أصبحت لوحات الحافة ميزة بدأ الناس في استخدامها بشكل متكرر. لكن العديد من مالكي هواتف Galaxy لا يزالون لا يعرفون عنها شيئًا. لا تقتصر لوحة الحافة على الوصول السريع إلى بعض التطبيقات. بل يمكنك أيضًا الحصول على بوصلة وجهات اتصال مهمة ومسطرة ودفتر ملاحظات يحتوي على جميع النصوص المنسوخة ومهام Edge وغير ذلك الكثير. يمكن أن تتيح لك لوحات الحافة استخدام هاتفك الذكي بطريقة جديدة تمامًا. يمكن إضافة ذلك مباشرةً من الإعدادات، من خلال البحث عن لوحات الحافة.

تطبيق Good Lock

على الرغم من أن هذه الميزة ليست متاحة على الفور، فإن تنزيل تطبيق Good Lock (الحصري لشركة Samsung) يوفر مجموعة واسعة من الميزات والتخصيصات الرائعة. هناك وحدات مختلفة يمكنها تغيير الطريقة التي تتفاعل بها مع هاتف Samsung Galaxy الخاص بك. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك RegiStar الذي يتيح لك إضافة النقرات الخلفية كمدخلات.

بمجرد النقر على اللوحة الخلفية، يمكنك تشغيل تطبيق سريعًا أو التقاط لقطة شاشة أو أداء وظائف أخرى. هناك مساعد الكاميرا، وNice Catch، ومساعد الصوت، وNotiStar، والمزيد. كل هذه الميزات يمكن أن تساعد في تحسين طريقة تعامل هاتفك مع الإشعارات، وتحسين التصوير الفوتوغرافي، أو منحك المزيد من التحكم في جهازك.

ضبابية الخلفية المعتادة

في حين أن تطبيق WhatsApp ومنصات الدردشة أو الاتصال الأخرى تقدم الآن تأثيرات مكالمات الفيديو، فإن واجهة One UI من Samsung تحتوي على هذه الميزة منذ البداية. لذا عندما تكون في اجتماع على Google Meets أو Zoom، أو حتى مكالمة فيديو على WhatsApp، يحصل المستخدمون على خيار إضافة تأثيرات أصلية. يمكنك الحصول على ضبابية الخلفية المعتادة وتحرير الخلفية، ولكن هناك أيضًا خيار لإضافة الصور كخلفيات وحتى تركيز الكاميرا على وجهك وإبقائه في المنتصف. يمكن العثور على هذا في علامة التبويب الميزات المتقدمة في الإعدادات.