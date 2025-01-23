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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستخدام كود المعلم..وكيلة مدرسة بنجع حمادى تبتكر مدونة إلكترونية لرقمنة العمل الإدارى

وكيلة المدرسة
وكيلة المدرسة
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ابتكرت رندا فكري عزيز عبد النور، وكيل مدرسة نجع حمادى الزخرفية العسكرية للبنين شمال قنا، فكرة جديدة تهدف إلي تسخير التكنولوجيا في تيسير الحصول علي الخدمات الإدارية للمعلمين والعاملين بالمدرسة في سهولة ويسر، وذلك في خطوة جادة نحو رقمنة وميكنة العمل الإداري في المدرسة.

تتمثل الفكرة فى تنفيذ «مدونة إلكترونية» تمكن المعلمين والعاملين بالمدرسة من معرفة والاستعلام عن العديد من الأمور الإدارية المتعلقة بهم، مثل الحصول علي بيان الإجازات الخاصة، و تحميل الملفات المهمة ومتابعة أخر الأخبار والنشرات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك باستخدام كود المعلم.

وأوضحت رندا فكرى، وكيل مدرسة نجع حمادي الزخرفية العسكرية بنين، بأن فكرة إنشاء مدونة إلكترونية راودتني منذ أن توليت وظيفة وكيل المدرسة، وذلك في محاولة للحد من الضغط على مكتب شئون العاملين بالمدرسة.

وتابعت وكيلة المدرسة، والعمل علي تيسير أعمال مسئول شئون العاملين، وكذا التيسير علي المعلمين فى الاستعلام عن رصيد إجازاتهم الحاصلين عليها سواء كانت اجازات عارضة أو اعتيادية وخلافه، وكذا معرفة ما تبقي من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.

وأضافت وكيلة المدرسة، كما يهدف إنشاء المدونة الإلكترونية، أيضا إلي تسهيل الحصول علي أهم الملفات التي تخص المعلم بالمدرسة سواء التي تخص عمله، أو الإجازات باختلاف أنواعها،  فضلا عن سهولة ويسر الحصول علي خطوط السير أو طلبات التحويل إلى التأمين الصحى، و غيرها من الملفات وطباعتها فى أى وقت.

وأشارت وكيلة المدرسة، إلى أن المدونة الإلكترونية تتيح متابعة أخر الأخبار الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، أو مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أو الأكاديمية المهنية للمعلمين.

الموقع الرسمى للمدونة الالكترونية 
https://scqena.blogspot.com

قنا التكنولوجيا نجع حمادى مدونة إلكترونية رقمنة العمل الإدارى كود المعلم

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