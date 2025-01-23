راجع أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الخميس 23-1-2025

تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس من أعلى مستوى في 3 أشهر الذي تم تسجيله خلال جلسة الأمس، وذلك بعد أن استعاد الدولار الأمريكي استقراره وقوته، ولكن يبقى الترقب سائد في السوق لما يصدر عن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.



تراجع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2746 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2755 دولار للأونصة ويتداول سعر الذهب حالياً عند 2747 دولار للأونصة.

يأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى منذ 3 أشهر خلال تداولات الأمس عند 2763 دولار للأونصة ليقترب أكثر من قمته التاريخية عند 2790 دولار للأونصة، بينما قد واجه الذهب مقاومة عند المستوى 2760 دولار للأونصة ساعدت على بدء عمليات البيع لجني الأرباح.

يعد تراجع أسعار الذهب اليوم تراجع فني بهدف التصحيح خاصة بعدما عاد الدولار الأمريكي إلى التماسك من جديد مقابل العملات الرئيسية والتوقف عن الهبوط، وتبقى التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب على المدى القصير.

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنحو 25% على الواردات من كل من المكسيك وكندا، ورسوم أخرى بنسبة 10% على الصين اعتبارا من الأول من فبراير القادم، كما وعد بفرض رسوم على الواردات الأوروبية ولكن دون الخوض في تفاصيل أكثر.

تسبب هذا في استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب التخوفات من تأثير هذه القرارات على حركة التجارة العالمية، ولكن في نفس الوقت أعادت هذه القرارات الدعم إلى الدولار الذي يحقق الاستفادة من ارتفاع التعريفات الجمركية كونها تخفض فجوة العجز التجاري وتقوي الدولار.

إن تأثير سياسات ترامب على الذهب يتلخص فيما إذا كان الجمع بين التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية والتعريفات الجمركية والترحيل سيشكل دفعة تضخمية قوية، وإذا حدث هذا فإن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون محدودة ومن المرجح أن يواجه الذهب صعوبات.

يجتمع البنك الاحتياطي الفيدرالي في 28 و29 يناير وسط استمرار النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم، لكنه يواجه حالة من عدم اليقين بشأن سياسات ترامب المقترحة التي قد يكون لها تأثير تضخمي خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية بالنسبة للبنك الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة ثابتا خلال اجتماعه القادم، ولكن التركيز سيكون على نبرة بيان البنك وحديث رئيسه في المؤتمر الصحفي وإجاباته على تأثير قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة على السياسة النقدية.

استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول تعمل على إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وفق جولد بيليون.



من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي، وبذلك يتزايد الاستثمار في الذهب منذ بداية العام الجديد ليتزامن هذا من ارتفاع أسعار الذهب خلال الثلاث أسابيع الأخيرة.

أسعار الذهب محلياً



ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم ليستمر الارتفاع التدريجي الذي يسجله منذ يومين حيث وجد الدعم من توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن التراجع في البنوك الأمر الذي ساعد على ارتفاع تسعير الذهب المحلي وذلك على الرغم من تراجع السعر في السوق العالمي بشكل محدود اليوم.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند 3800 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3803 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق تداولات الأمس عند 3800 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3790 جنيه للجرام.

توقف تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية عن التراجع التدريجي المستمر خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي ساعد سعر الذهب المحلي على التعافي واستمرار الصعود بالرغم من تراجع محدود في سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم.

يشهد الذهب المحلي ضعفاً في الطلب خلال الفترة الحالية وهو ما دفع سعر دولار الصاغة الذي يتم تسعير الذهب به إلى التراجع بأقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ويرجع هذا إلى توجه تجار الذهب إلى عمليات التصدير لتعويض التراجع الحالي في الطلب المحلي على الذهب.

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ضعف الطلب على الذهب المحلي ظهر أيضاً عند استحقاق شهادات الاستثمار البنكية منذ بداية هذا العام والتي لم تشهد انتقال كبير للسيولة النقدية من البنوك إلى شراء الذهب بسبب ارتفاع سعر الذهب ورغبة أغلبية الأفراد في الحصول على عائد دوري من الشهادات وهو أمر لا يقدمه الذهب.

بالرغم من هذا تبقى التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار تواجد طلب على الذهب بهدف تصديره إلى الخارج من خلال تجار وشركات الذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 أشهر خلال تداولات الأمس، حيث بدأت بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الذهب منذ بداية الأسبوع بالإضافة إلى عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والاستقرار.

استمر سعر الذهب المحلي في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي وذلك على الرغم من التراجع المحدود في سعر الذهب العالمي اليوم، حيث وجد الذهب المحلي الدعم من توقف سعر صرف الدولار عن التراجع مقابل الجنيه في البنوك.

وصل سعر الذهب العالمي يوم أمس إلى اعلى مستوى منذ 3 أشهر عند 2763 دولار للأونصة ليواجه مستوى مقاومة حول المستوى 2760 دولار للأونصة دفعه إلى عكس حركته نحو الأسفل ولكن يبقى الاتجاه على المدى القصير نحو الصعود.