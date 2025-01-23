مياه القناة تنجح فى إصلاح الكسر المفاجئ لخط صرف صحي رئيسي .. صور

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال أصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد الصرف الصحي الرئيسي لقرية التقدم التابعة للقنطرة شرق، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة برئاسة المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع الإسماعيلية، ومحمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي الذي يخدم منطقة قرية التقدم والمناطق المجاورة، وعلى الفور تم توفير جميع المعدات وتمت عملية الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة.

وقال رئيس شركة مياه الشرب وصرف صحي القناة، أنه تم الانتهاء من كافة اعمال الأصلاح في التوقيت المحدد وطبقا للمخطط لوقت الإصلاح المتوقع، وأشاد بسرعة الأداء وسرعة اتخاذ القرار لإنهاء الأعمال على أتم وجه، لافتا أننا نسعى دائما لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وفق لخطة شاملة لإحلال وتجديد لكافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، مضيفا إننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع والفوري مع الكسور والأعطال المفاجئة، بأشراف مباشر وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الصيانة والإحلال والتجديد والتطوير للمحطات، موضحًا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلى مستويات الجودة.