تصادم مروع بين تريلا وميكروباص ومصرع وإصابة 12 شخصًا على طريق دهشور ..صور

شهد طريق دهشور بمدينة البدرشين في الاتجاه القادم من أكتوبر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل تريلا وميكروباص أودى بحياة شخصين وأصيب 10 آخرين من ركاب الميكروباص، وانتقلت سيارات الاسعاف وقوات الشرطة الى موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم اعلى الطريق الدائري في مدينة دهشور بالاتجاه القادم من أكتوبر تجاه البدرشين ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة والدفع بسيارات الاسعاف لنقل الضحايا الى المستشفى.

أشار الفحص الاولي حدوث تصادم بين سيارة نقل تريلا واخرى ميكروباص ما أسفر عن مصرع شخصين واصابة 10 اخرين من ركاب السيارة الميكروباص، نقلت سيارات الاسعاف جثتي المتوفين والمصابين الى المستشفى.

وتتولى قوات الشرطة بالتعاون مع اوناش المرور رفع اثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.