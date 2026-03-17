الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدافع برشلونة باو كوبارسي يؤكد أهمية مواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

إسلام مقلد

أكد باو كوبارسي، مدافع نادي برشلونة، على أهمية مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد، مشددًا على ضرورة تحقيق التأهل مهما كانت الظروف.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية خلال المؤتمر الصحفي للفريق قبل المباراة.

وقال كوبارسي: "إنها مباراة مهمة للغاية، يجب أن نتأهل في هذه التصفيات مهما كلف الأمر، وسنحاول القيام بذلك بمساعدة جميع جماهير البارسا". 

وأشار إلى الحالة البدنية للاعبين: "نحن في حالة جيدة جداً، ومررنا بديناميكية جيدة ونتائج إيجابية، ويجب التركيز الذهني الكامل للمباراة القادمة".

وحول الاحتفال مع رئيس النادي خوان لابورتا عقب الانتخابات، أشار المدافع الشاب إلى أن لكل فرد حرية التعبير عن نفسه، مؤكداً أنه قدم التهنئة لرئيس النادي: "لقد جاء لابورتا لزيارتنا وقدم لنا التهنئة، وقال لنا أن نواصل العمل كعائلة واحدة".

وعن التطور الدفاعي للفريق، أوضح كوبارسي أن الفريق نجح في تعديل الأمور التي لم تكن تسير بشكل جيد في بداية الموسم، 

وأضاف: "كل لاعب متاح يمكنه الأداء بأفضل مستوى وهذا يساعد الفريق كثيرًا". 

وبخصوص نقص الخبرة بين اللاعبين الشباب، قال: "نحن صغار في السن، لكن لدينا الرغبة في بذل أقصى جهدنا، ونحتاج إلى التركيز الكامل لأن كل شيء ممكن مهما كان العمر".

كما تحدث كوبارسي عن زملائه في الفريق، مشيدًا بجواو كانسيلو لدوره في اندماجه سريعًا مع الفريق، وبجيرارد مارتن وأدائه المميز هذا الموسم، مشجعًا الثنائي الشاب إسبارت وكورتيس على الاستمتاع باللعب وعدم التفكير في الضغوط المحيطة.

وفيما يخص قوة المنافس نيوكاسل، أشار كوبارسي إلى أنهم يمتلكون لاعبين ذوي جودة عالية وكثافة بدنية كبيرة.

وشدد على أن تركيز الفريق ينصب على ذاته وعلى استغلال ملعبهم وجماهيرهم لدعم الأداء، قائلا: "غداً في ملعبنا ومع جماهيرنا سيكون الأمر مختلفاً، سنخرج بطاقة مشحونة مع تشجيع الجمهور لنا".

تأتي تصريحات كوبارسي لتؤكد جاهزية برشلونة لخوض مواجهة حاسمة أمام نيوكاسل، مع التركيز على الانضباط الفني والبدني، والاستفادة من خبرة اللاعبين الشباب والقدرة على التعامل مع الضغوط الكبيرة في دوري أبطال أوروبا.

