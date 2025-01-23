مكنتش أقصد .. منة عرفة تعتذر لـ أشرف زكي وإلهام شاهين لسبب غير متوقع

اعتذرت الفنانة منة عرفة لعدد من الفنانين عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأزمات التي حدثت معها، خلال فترة زواجها.

اعتذار منة عرفة لـ إلهام شاهين

وجهت منة عرفة رسالة الى إلهام شاهين قائلة:«أستاذتنا ونجمتنا الكبيرة وقدوتنا اللي دايماً بنفتخر بيها، دايماً بكون مبسوطة وفرحانة بحضرتك لما بشوفك في أي احتفالية أو مهرجان أو تكريم لإنك بجد تستاهلي كل التقدير والاحترام والمحبة».

وأضافت منة عرفة: «أنا عايزة استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي إحنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه وناجحة وبخير دايمًا يا رب وعايزة أقولك أنا آسفة عن أي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام".

وتابعت: «أنا مكنتش أقصدها أنا بحبك وبحترمك جداً وبقدرك وبقدر فنك وإبداعك اللي كلنا كبرنا عليه واتعلمنا منه كتير وآخر حاجة بتنمنالك كل النجاح والتوفيق وكل الخير اللي في الدنيا لإنك تستاهلي كل حاجة حلوة زيك".

اعتذار منة عرفة لـ أشرف زكي

وقدمت بعد ذلك منة عرفة اعتذارا للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلة: "نقيبي وأستاذي ومعلمي والأب الروحي ليا ولينا كلنا، بعتذر لك عن أي حاجة ضيقتك مني في يوم من الأيام أو أي حاجة صدرت مني بدون قصد تجاه حضرتك".

واستطردت منة عرفة: "كلنا أولادك وبنتعلم من حضرتك وأنا أولهم وآسفه لحضرتك على أي لحظة حضرتك اتضايقت فيها وكنت أنا السبب حتى لو كانت مش مقصودة ولا عمري أقصد، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير بمناسبة الأيام المفترجة اللي إحنا فيها، أنا بحبك جدًا وحضرتك عارف غلاوتك عندي قد إيه مقدرش على زعلك أبداً، مليش غيرك يا دكتور أنت أبونا كلنا".