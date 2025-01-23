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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الجمعة في القاهرة والإسكندرية وأماكن سقوط الامطار والشبورة

حالة الطقس غدا الجمعة - ارشيفية
حالة الطقس غدا الجمعة - ارشيفية
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات.

وأكدت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية صباحا ويسود طقس الجمعة معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الانحاء. 

هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا بسبب كثافة الشبورة المائية على بعض الانحاء سجلت درجة الحرارة في القاهرة العظمي 20 والصغرى 12 كما سجلت العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمي 21 والصغرى 10 وسجلت درجة الحرارة العظمي في مدينة 6 أكتوبر 21 والصغرى 10. 

حالة الطقس في الإسكندرية 

حالة الطقس في الإسكندرية 

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الإسكندرية غدا الجمعة عن وجود شبورة مائية وسجلت درجة الحرارة العظمي في الإسكندرية 20 والصغري 10.

حالة طقس الجمعة 24 يناير 2025

وعن الظواهر الجوية وحالة طقس الجمعة 24 يناير 2025 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وتبلغ سرعة الرياح من 40 لـ 60 كيلو متر في الساعة وارتفاع الأمواج من 2 لـ 3 متر.

وقالت الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى تشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا حتى الساعة 9 صباحا.

وتشهد السواحل الشمالية والوجه البحري شبورة مائية كثيفة وتصل درجة الحرارة العظمي 20 والصغري 9.

وحددت الأرصاد الجوية أماكن الشبورة المائية على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد 

أماكن سقوط الامطار غدا الجمعة 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها أن هناك فرص لـ سقوط امطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية والوجه البحري 

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