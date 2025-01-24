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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: المسيح الدجال هينزل الشارع في حالة خسارة الأهلي من بيراميدز

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
يمنى عبد الظاهر
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أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن مودرن سبورت، كان الأفضل في لقاء أمس أمام الفريق الأبيض، ويستحق الفوز.

وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "موردن سبورت كان يصل لمرمي الزمالك بسهولة، عكس الزمالك الذي كان يجد صعوبة في التحضير للهجمات".

وتابع: "مودرن كان الأفضل من الزمالك وتغييراته كانت مؤثرة، والفريق متراجع ولم يظهر مثل المباراة السابقة، والفريق متأثر بغياب ناصر ماهر وعبدالله السعيد".

وأضاف: "لا يمكن تقييم مستوي زيزو في الفترة الحالية بسبب عدم حسم ملف تجديد عقده، وأحمل مجلس الإدارة مسئولية تراجع مستوى الفريق بسبب عدم تدعيم صفوف الفريق، وجروس غير مسئول عن الخسارة واللاعيبه خزلت الجماهير".

وواصل: "لا أعرف كيف ينافس الزمالك على لقب الدوري ويخسر من موردن سبورت، الذي ينافس على الهبوط، واللاعيبه لم تقدم المطلوب منها".

وعن مباراة الأهلي وبيراميدز:" في حالة خسارة الأهلي من بيراميدز، المسيح الدجال هينزل الشارع، وأتوقع نهاية المباراة بالتعادل ومن الصعب خسارته".

بيراميدز بشير التابعي المسيح الدجال مودرن سبورت الاهلي

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