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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصريحات أنغام عن الزواج الخامس تشعل الجدل.. الجمهور مصدوم والفنانة ترد بمفاجأة

أنغام
أنغام
أحمد العيسوي
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انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء حول استعداد المطربة أنغام للزواج مجددًا، ما أثار تساؤلات واسعة بين جمهورها ومتابعيها، جاءت هذه الشائعات عقب تصريحات أنغام في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، حلقة البرنامج التي حملت عنوان "عالم أنغام" كانت مليئة بالكشف عن أمور شخصية أثارت اهتمام المتابعين.

هل ستتزوج أنغام قريبًا؟

تزامنت شائعات الزواج مع إجابة أنغام على سؤال لميس الحديدي بشأن إمكانية دخولها في علاقة حب جديدة، حيث ردّت بعبارة لافتة: "عمري ما قفلت قلبي لكن الأولويات اختلفت". هذا التصريح أثار جدلًا واسعًا، حيث فسّره البعض كإشارة غير مباشرة إلى احتمالية زواجها للمرة الخامسة، فيما رأى آخرون أنه تأكيد أن أنغام تركز في هذه المرحلة على أمور أخرى بعيدة عن الزواج.

حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة

خلال اللقاء، وجهت الحديدي سؤالًا صريحًا لأنغام: "هل أغلقت أنغام قلبها تمامًا ولم تعد تفكر في الحب؟". وردت أنغام بشكل واضح قائلة: "عمري ما قفلت قلبي، لكن الأولويات اختلفت. أصبحت أقدر قيمتي الذاتية أكثر، وأصبحت لدي متعة في الحياة أستطيع فهم قيمتها أفضل من أي شيء آخر". بهذا التصريح، نفت أنغام بشكل مباشر الشائعات التي أشارت إلى زواجها الوشيك.

الأولوية لأبنائها

وأوضحت أنغام موقفها بشكل أكثر تفصيلًا، حيث أكدت أن أبنائها يمثلون أولوية لا يمكن أن يتخطاها أحد، قائلة: "أبنائي مكانتهم لا يمكن أن يتخطاها أحد مهما كان. سيظل أولادي ملوك حياتي وما ينفعش يتحطوا في مقارنة مع أي شيء آخر". هذا التصريح عكس حرصها الشديد على وضع أبنائها في المقام الأول، بعيدًا عن أي قرارات قد تؤثر على استقرارهم.

رؤية جديدة للعلاقات العاطفية

أنغام تناولت موضوع العلاقات العاطفية من منظور مختلف، حيث قالت: "كامرأة عادية، أصبحت أغلى عند نفسي من أن أضيع الوقت أو المشاعر أو المجهود في مكان لا يُقدر". وأشارت إلى أن الجميع يمر بتجارب خاطئة في الحياة، مضيفة: "الاختيارات الخاطئة واردة في حياة كل الناس. ما فيش حد مولود ومعاه وصفة سحرية للحياة. الجميع يخوض تجارب وقد يخطئ في التوقعات".

أصدقاء بديلون عن الزواج

وفي سياق حديثها عن العلاقات، قالت أنغام إنها تعتمد على أصدقائها الرجال في حياتها، مشيرة إلى أنهم يمثلون دعمًا كبيرًا لها. وأضافت: "لدي أصدقاء أتعكز عليهم في الحياة، ودول نعمة من ربنا. أحيانًا الأصدقاء يكونوا أكثر من الإخوة". كما أوضحت أنها تعلمت توزيع طاقتها على ما يستحق، مضيفة: "ربنا حطني في مكانة يجب الحفاظ عليها، وفقًا لفقه الأولويات".

ختام التصريحات

اختتمت أنغام تصريحاتها بالتأكيد على أهمية التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، معتبرة أن الحب قد لا يكون ضروريًا دائمًا للمرأة القوية المستقلة. كلماتها الأخيرة عكست نضجًا ووضوح رؤية تجاه ما تريده من الحياة، مؤكدة أنها لا تتردد في اللجوء لأصدقائها المقربين عند الحاجة، بدلًا من البحث عن شريك جديد قد لا يضيف الكثير إلى حياتها.

بهذه الكلمات، تركت أنغام رسالة للجمهور تؤكد فيها على قيمة الاستقلالية والنضج في العلاقات.

تصريحات أنغام تعكس شخصية قوية وناضجة تعلمت من تجاربها، وهو ما يجعلها محط اهتمام دائم لجمهورها.

لميس الحديدي زواج أنغام كلمة أخيرة المشاعر علاقة حب

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