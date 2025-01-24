ترامب يدعو إلى محادثات "فورية" مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الخميس إن روسيا "يجب أن ترغب في إبرام اتفاق" مع أوكرانيا وأكد أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الفور.

وأضاف: "لذلك أعتقد أن روسيا يجب أن ترغب في التوصل إلى اتفاق، ربما يريدون عقد صفقة، أعتقد مما أسمعه أن بوتين يرغب في رؤيتي، سوف نلتقي في أقرب وقت ممكن، سألتقيه على الفور"

وتابع ترامب خلال حفل توقيع في المكتب البيضاوي: “كل يوم لا نلتقي فيه جنود يقتلون في ساحة المعركة”.

وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منفتحًا على التفاوض، أجاب ترامب: "لقد فقد الكثير من الجنود، وكذلك روسيا"، قبل أن يضيف: "لكن روسيا خسرت المزيد".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر ترامب على موقع Truth Social أنه سيفرض رسوماً جمركية مرتفعة وعقوبات إضافية على روسيا إذا فشل بوتين في إنهاء الحرب في أوكرانيا.