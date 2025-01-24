حادث غريب.. هل تعرض شقيق عمرو دياب لجريمة مدبرة؟

في حادثة غريبة شهدتها منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، أقدم مجهولون على إشعال النيران في سيارة "عماد دياب"، شقيق الفنان المعروف عمرو دياب. وقعت الحادثة أثناء توقف السيارة أمام أحد المنازل في المنطقة، ما أثار حالة من الاستغراب والتساؤل بين الأهالي.

بلاغ الشرطة ومباشرة الحادث

تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغًا من السائق الخاص بشقيق الفنان عمرو دياب، يُفيد بقيام مجهولين بإضرام النار في السيارة. وفور تلقي البلاغ، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الأولية والوقوف على ملابسات الواقعة. وأظهرت المعاينة الأولية احتراق أجزاء من السيارة، خصوصًا مقدمتها، قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد النيران والسيطرة على الوضع.



الإجراءات الأمنية

قامت السلطات بالتحفظ على السيارة المتضررة لفحصها من قِبل فرق الأدلة الجنائية. ويهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن أي أدلة قد تقود إلى تحديد هوية الجناة، سواء من خلال آثار الحريق أو المواد المستخدمة في إشعال النيران.

كما استجوبت الأجهزة الأمنية السائق الخاص لعماد دياب وعددًا من شهود العيان والمواطنين المتواجدين في المنطقة لحظة الحادث. ويأتي هذا في إطار محاولات جمع المعلومات اللازمة لتحديد ظروف الواقعة ودوافعها.

تتبع كاميرات المراقبة

بدأت الأجهزة الأمنية في فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، وقد كشفت التسجيلات الأولية عن تورط ثلاثة أشخاص في الحادثة. وأظهرت الكاميرات قيامهم بسكب مادة قابلة للاشتعال على مقدمة السيارة أثناء اصطفافها، ثم إشعال النار، ما أدى إلى ارتفاع النيران بسرعة.

تدخل الأهالي

لعب الأهالي دورًا مهمًا في احتواء الحادث، حيث تمكنوا من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء السيارة أو تتسبب في أضرار أكبر.

التحريات مستمرة

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وضبطهم. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المادة المستخدمة في إشعال النيران كانت مادة سريعة الاشتعال، وهو ما يعزز فرضية التخطيط المسبق للجريمة.

تبقى هذه الحادثة مثار جدل وتساؤل حول دوافع الجناة، خاصة مع ارتباطها بشقيق فنان شهير بحجم عمرو دياب.