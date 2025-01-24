قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين
موجودة في المنزل.. علاجات طبيعية تخلصك من الزوائد الجلدية
للقضاء على إكس وبلوسكاي.. تطبيق ثريدز يقدم ميزات جديدة
رئيس اتحاد الناشرين العرب: معرض القاهرة الدولي للكتاب الأهم في المنطقة
الضاني بـ500 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق| فيديو
الأهلي يستعد للإعلان عن أولى الصفقات الشتوية بتعاقده مع نيجك جراديشار
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-1-2025 بسوق العبور
الإعلان عن علاج جديد يمزج بين المناعي والجيني لاستهداف ورم جدار الرئة
آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
الصحة تطلق 3 قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان
تفاصيل إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2025 .. ما هي الفئات المستثناة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حادث غريب.. هل تعرض شقيق عمرو دياب لجريمة مدبرة؟

عمرو دياب
عمرو دياب
أحمد العيسوي
×

في حادثة غريبة شهدتها منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، أقدم مجهولون على إشعال النيران في سيارة "عماد دياب"، شقيق الفنان المعروف عمرو دياب. وقعت الحادثة أثناء توقف السيارة أمام أحد المنازل في المنطقة، ما أثار حالة من الاستغراب والتساؤل بين الأهالي.

بلاغ الشرطة ومباشرة الحادث
تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغًا من السائق الخاص بشقيق الفنان عمرو دياب، يُفيد بقيام مجهولين بإضرام النار في السيارة. وفور تلقي البلاغ، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الأولية والوقوف على ملابسات الواقعة. وأظهرت المعاينة الأولية احتراق أجزاء من السيارة، خصوصًا مقدمتها، قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد النيران والسيطرة على الوضع.

الإجراءات الأمنية
قامت السلطات بالتحفظ على السيارة المتضررة لفحصها من قِبل فرق الأدلة الجنائية. ويهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن أي أدلة قد تقود إلى تحديد هوية الجناة، سواء من خلال آثار الحريق أو المواد المستخدمة في إشعال النيران.

كما استجوبت الأجهزة الأمنية السائق الخاص لعماد دياب وعددًا من شهود العيان والمواطنين المتواجدين في المنطقة لحظة الحادث. ويأتي هذا في إطار محاولات جمع المعلومات اللازمة لتحديد ظروف الواقعة ودوافعها.

تتبع كاميرات المراقبة
بدأت الأجهزة الأمنية في فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، وقد كشفت التسجيلات الأولية عن تورط ثلاثة أشخاص في الحادثة. وأظهرت الكاميرات قيامهم بسكب مادة قابلة للاشتعال على مقدمة السيارة أثناء اصطفافها، ثم إشعال النار، ما أدى إلى ارتفاع النيران بسرعة.

تدخل الأهالي
لعب الأهالي دورًا مهمًا في احتواء الحادث، حيث تمكنوا من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء السيارة أو تتسبب في أضرار أكبر.

التحريات مستمرة
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وضبطهم. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المادة المستخدمة في إشعال النيران كانت مادة سريعة الاشتعال، وهو ما يعزز فرضية التخطيط المسبق للجريمة.

تبقى هذه الحادثة مثار جدل وتساؤل حول دوافع الجناة، خاصة مع ارتباطها بشقيق فنان شهير بحجم عمرو دياب.

الجيزة عمرو دياب السيارة المنازل الحادثة عماد دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

واى فاى

لو مش عارف تفعل مكالمات الواى فاى الجديدة ..استخدم هذه الاكواد

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 24-1-2025

الدولار

كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة

اسعاف - أرشيفية

القصة الكاملة لحادث طالبة سراي القبة.. مصابة بـ 40 غرزة

ترشيحاتنا

مسجد الشرطة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج

وزير الأوقاف يتابع الانضباط الإداري والدعوي بسوهاج

بالصور

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

بربع كيلو لحمة.. طريقة عمل الكفتة بالبرغل

الكفتة
الكفتة
الكفتة

بدو سرابيط الخادم يرفضون تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بقمة جبل أم بجمة

تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة

فيديو

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد