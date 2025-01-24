تامر عبد الحميد يهاجم جروس عقب هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

تحدث تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عن خسارة الفارس الأبيض ضد مودرن سبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال تامر عبد عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "جروس يتحمل كثيرًا من هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أحب مشاهدة محمود بنتايج في أرض الملعب، وتغييرات جروس حولت الزمالك للشكل الدفاعي في الملعب أكثر من الهجومي".

وأكمل: "لا بد من حسم ملف تجديد زيزو في أسرع وقت ممكن، أفضل لاعب في الدوري المصري لا يحصل على أكثر من مليون جنيه في الشهر".

الزمالك يستأنف مرانه عقب هزيمة مودرن سبورت

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة مودرن سبورت التي أقيمت اليوم الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة بعد مباراة مودرن سبورت، من أجل الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.