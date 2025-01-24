صحة الرجل.. ورشة عمل لقسم المسالك البولية بطب عين شمس

افتتح الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فعاليات ورشة عمل لقسم جراحة المسالك البولية بالجامعة حول "صحة الرجل"، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

بحضور الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عصام فخري، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق عثمان، رئيس قسم جراحة المسالك البولية، والدكتور شريف مراد، أستاذ المسالك البولية.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور علي الأنور عن اعتزازه بتنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بصحة الرجل وتسليط الضوء على أحدث التطورات في عمليات البروستاتا وأمراض الذكورة.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين الأقسام الطبية ودعم الأنشطة العلمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

صرّح الدكتور طارق عثمان، رئيس قسم جراحة المسالك البولية، بأن الورشة حققت نجاحاً كبيراً بتدريب 148 طبيباً من شباب الأطباء بمستشفيات مصر المختلفة، تحت إشراف 45 مدرباً وأستاذاً من أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس.

كما أوضح أن الورشة تتناول جلسات علمية متخصصة ومناقشات شاملة حول صحة الرجل، بالإضافة إلى نقل عمليات جراحية حية لعلاج أمراض الذكورة، شملت علاج تأخر الإنجاب، القصور الجنسي، وتصحيح تشوهات العضو الذكري، وذلك بإشراف نخبة من أساتذة قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب.

كما شهدت الورشة مشاركة واسعة من شباب الأطباء من مختلف محافظات الجمهورية، من استشاريين وأخصائيين في جراحة المسالك البولية، المهتمين بتطوير مهاراتهم ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال.

تمتد فعاليات الورشة على مدار يومين متتاليين، بما يعكس التزام كلية الطب بجامعة عين شمس بتقديم أفضل الممارسات العلمية والطبية، وتوفير فرص تعليمية متقدمة للكوادر الطبية.