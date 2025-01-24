طريقة عمل الكعك الناعم.. 3 وصفات مختلفة

يعد الكعك الناعم من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكعك الناعم في المنزل بخطوات بسيطة وسهله، ووصفات مختلفة.

إليك طريقة تحضير الكعك الناعم بطرق مختلفة

طريقة عمل الكعك الناعم بالزبادي

مكونات الكعك الناعم بالزبادي

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زبادي

1/2 كوب زيت

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

سكر بودرة للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير الكعك الناعم بالزبادي

1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2. في وعاء، اخلطي السكر مع البيض جيدًا حتى يصبح المزيج كريمي.

3. ضيفي الزيت والزبادي والفانيليا وامزجيهم جيدًا.

4. في وعاء آخر، امزجي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

5. ضعي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط السوائل مع التحريك المستمر حتى يتماسك العجين.

6. ضيفي العجين في أكواب صغيرة أو على شكل كرات صغيرة باستخدام يديك.

7. ضعي الكعك في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت أو مفروشة بورق الزبدة.

8. اتركي مسافة بين كل قطعة كعك وأخرى.

9. اخبزي الكعك في الفرن لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.

10. بعد أن يبرد، يمكن رش السكر البودرة على الوجه إذا رغبت.



طريقة عمل الكعك الناعم بالبيض

مكونات الكعك الناعم بالبيض:

3 أكواب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زبدة (في درجة حرارة الغرفة)

2 بيضة

1/2 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة نشا (اختياري لجعل العجينة أكثر نعومة)

سكر بودرة للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير الكعك الناعم بالبيض

1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2. في وعاء كبير، اخفقي الزبدة مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.

3. ضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم ضعي الفانيليا.

4. في وعاء آخر، امزجي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح والنشا (إذا كنتِ تستخدمينه).

5. ضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى الخليط الرطب مع التحريك المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة.

6. ضعي الحليب تدريجيًا حسب الحاجة لتعديل قوام العجينة (يجب أن تكون العجينة لينة ولكن غير لزجة).

7. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة أو قومي بتشكيلها حسب الشكل الذي تفضلين (مثل دوائر أو كعك مستطيل).

8. ضعي قطع الكعك على صينية فرن مفروشة بورق زبدة أو مدهونة بقليل من الزبدة.

9. اخبزي الكعك في الفرن لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.

طريقة عمل الكعك الناعم على البارد

مكونات الكعك الناعم على البارد

2 كوب بسكويت سادة مطحون (مثل بسكويت الشاي)

1/2 كوب سكر ناعم

1/2 كوب حليب

1/4 كوب زبدة (في درجة حرارة الغرفة)

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب جوز هند (اختياري للتزيين)

1/2 كوب مكسرات مفرومة (اختياري)

طريقة عمل الكعك الناعم على البارد

1. في وعاء كبير، امزجي البسكويت المطحون مع السكر الناعم والكاكاو.

2. ضيفي الزبدة إلى المكونات الجافة واخلطيها جيدًا حتى تمتزج.

3. ضعي الحليب والفانيليا تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى تتكون عجينة لينة.

4. إذا كنتِ ترغبين في إضافة المكسرات أو جوز الهند، ضعيها مع العجينة واخلطيها جيدًا.

5. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة أو اسكبيها في قوالب صغيرة حسب الشكل الذي تفضلين.

6. ضعي الكعك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتماسك.

7. بعد أن يبرد الكعك، يمكن تغطيته بجوز الهند أو الشوكولاتة المبشورة حسب الرغبة.

يمكنك تقديمه باردًا كتحلية لذيذة.