برلمانية عن منح الصحة العالمية مصر شهادة: السيطرة على فيروس B إنجاز جديد

أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإعلان منظمة الصحة العالمية منح مصر شهادة السيطرة على فيروس B، مؤكدة أنه بمثابة إنجاز جديد يضاف للمنظومة الصحية، لاسيما بعد خلو مصر من فيروس سي ، معقبة “ أصبحت الآن تسيطر و تتحكم في فيروس بي و الذي يعد أشرس من فيروس سي” .

وأشارت « سعيد» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن هناك تطورات كثيرة شهدتها مصر منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم ، و علي رأسها التطورات و الانجازات الصحية من خلال المبادرات التي أوصي بها وزارة الصحه لتطبيقها لتتخلص مصر من براثن أمراض كانت مستوطنة لقرون فتكت بصحة شعبها .

و أوضحت عضو البرلمان أن المتابعة المستمرة مع منظمة الصحة العالمية تجعلنا علي انفتاح دائم علي أحدث المستجدات في البحث العلمي و الادوية و اللقاحات الأمر الذي يساهم كثيراً في قطع أشواطاً نحو مستقبل صحي أفضل للمواطن المصري.

تجدر الإشارة إلى أن أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، إن منظمة الصحة العالمية اصدرت شهادة جديدة للسيطرة على فيروس بي فى مصر لتصبح مصر خالية من فيروس بي.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الخاصة لاعلان القاهرة لمكافحة سرطان الثدي بين منظمة الصحة العالمية والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.