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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتوسعة المسجد الكبير برأس الحكمة

محا فظ مطروح خلال افتتاح المسجد
محا فظ مطروح خلال افتتاح المسجد
ايمن محمود
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة المسحد الكبير برأس الحكمة ،بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والنائب جمال الشورى والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

 وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن أعمال توسعة المسجد تشمل صيانة الدور الاول وانشاء الدور الثانى ..على مساحة ٣٤٠م٢ ..بتكلفة ٢ مليون جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي رأس الحكمة بمناسبة افتتاح أعمال توسعة المسجد وان يستغل في التوعية الدينية الصحيحة ومنبر للعلم في راس الحكمة ،مع شكر جهود المشاركة في إعمار مساجد الله ومن شارك في أعمال توسعة المسجد من أهالي رأس الحكمة.

 وقدم التهنئة بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج داعيا المولى عز وجل بهذه المناسبة العطرة أن يحفظ مصر في أمن واستقرار .

بينما تناول الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف في خطبته أهمية توحيد كلمة الأمة والاعتصام بحبل الله امام كل التحديات المحيطة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه اللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح واللواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية اكليل الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول بقوات الأمن وقراءة الفاتحة على شهداء الشرطة،وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام وقيادات الشرطة بمطروح والمنطقة الغربية العسكرية

ووجه محافظ مطروح التهنئة نيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ولجميع قيادات وضباط وصف وجنود الشرطة بمطروح ،بمناسبة عيد الشرطة والذكرى ٧٣ لصمود رجال الشرطة أمام قوات الاحتلال الإنجليزي في الإسماعيلية عام ١٩٥٢.

مؤكداً على دور رجال الشرطة البواسل في حماية الأمن الداخلي وتحقيق مزيد من الأمن والإستقرار بما انعكس على جهود التنمية ،ودورهم الفاعل في حفظ الأرواح والممتلكات ،وما يقدمه أبطال الشرطة كمصدر عزة وفخر من بطولات وتضحيات في سجل التاريخ جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة من أجل حماية مصر وشعبها العظيم.

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