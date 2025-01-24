قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد.. اعرف التردد

مباراة منتخب مصر وسلوفينيا.. يستعد منتخب الفراعنة لكرة اليد لمواجهة سلوفينيا، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي في بطولة العالم، المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد تعرض للهزيمة الأولى بالبطولة في المباراة السابقة من أيسلندا، بنتيجة 24-27، حيث يسعى الفراعنة لاستعادة نغمة الانتصارات.

ترتيب منتخب مصر في بطولة العالم

يحتل منتخب مصر لكرة اليد المركز الثاني، في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، حصدهم في الدور التمهيدي، إذ تقام البطولة بنظام تقليص عدد المنتخبات إلى 24 منتخبا.

وفيما يلي ترتيب مجموعة مصر في بطولة العالم لكرة اليد:

1) آيسلندا: 6 نقاط

2) مصر: 4 نقاط

2) كرواتيا: 4 نقاط

2) سلوفينيا: 4 نقاط

5) الأرجنتين: دون نقاط

5) كاب فيردي: دون نقاط

وكان منتخب مصر حقق العلامة الكاملة في الدور التمهيدي، بالفوز على الأرجنتين (39-25) ثم على البحرين (35-24) قبل التفوق على كرواتيا (28-24).

موعد مباراة مصر وسلوفينيا

تقام مباراة مصر وسلوفينيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي من بطولة العالم، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسلوفينيا

تنقل مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد، على قناة أون تايم سبورت بالمجان، بعدما حصلت على حقوق بث مباريات البطولة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2025

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات:

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بطولة العالم لكرة اليد 2025

تقام بطولة العالم لكرة اليد 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وذلك خلال الفترة بين 14 يناير الحالي، و2 فبراير المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.

ويتواجد منتخب مصر بالمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي من بطولة العالم لليد رفقة كل من: كرواتيا، سلوفينيا، أيسلندا، الأرجنتين، كاب فيردي.

وسبق وأن واجه منتخب مصر نظيره كرواتيا والأرجنتين في الدور الأول، وبالتالي سيبتعد عن مواجهة الثنائي، وينتظر الفراعنة مقابلة سلوفينيا وكاب فيردي، بعد أن تعرض للهزيمة أمام أيسلندا.