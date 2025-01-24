شعراء وشاعرات يغردون في الأمسية الشعرية الأولى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

عُقدت في قاعة الشعر بلازا "1" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، في دورته الـ56، الأمسية الشعرية الأولى.

جاءت الأمسية بمشاركة عدد من الشعراء من مختلف محافظات مصر، حيث قدموا إبداعاتهم الشعرية وسط حضور من محبي الشعر والكتاب.

قال الكاتب الروائي جابر بسيوني إن هذا اللقاء يُعتبر ثمرة التعاون المشترك بين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والهيئة العامة للكتاب ممثلة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56. وأكد أن هذه الأمسية هي بداية سلسة من ثلاث أمسيات شعرية ضمن فعاليات المعرض.

من جهته، أكد الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن وزير الثقافة تجاوز مفهوم الوظيفة التقليدية من خلال عقده العديد من الاتفاقيات، ومنها الاتفاقيات الحالية بين اتحاد كتاب مصر ووزارة الثقافة، مضيفا أن هذه الأمسية هي ثمرة التعاون الأول بين الاتحاد ووزارة الثقافة.

وأشار عبد الهادي إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية يولي اهتمامًا خاصًا بالشخصيات الثقافية والعلمية، وهو ما تجسد في تكريم اسم العالم والمفكر الراحل أحمد مستجيب، بالإضافة إلى تكريم الكاتبة فاطمة المعولة ممثلة لكتابة الطفل.

بدأ اللقاء بإلقاء الشاعر محمد السيد من محافظة سوهاج، صاحب الأعمال الإبداعية، ومنها "ضفاف الروح"، حيث قدّم قصيدته "مفترق القصيد".

وألقت الشاعرة سيدة فاروق من محافظة بني سويف قصيدتها التي جاءت باللهجة العامية المصرية تحت عنوان "عربية كارو".

كما قدّم الشاعر محمد عبد الستار الدش من محافظة الغربية عددًا من القصائد القصيرة، التي اتسمت بميلها إلى المتتالية الشعرية، من بينها "شارعي ضاحكًا"، و"تمر الدقائق"، و"أبي".

وقدم الشاعر والروائي جمال حراجي من محافظة الإسماعيلية قصيدته التي جاءت بالعامية المصرية بعنوان "مفرد". وبعده، ألقت الشاعرة هالة عصفور قصيدتها باللهجة العامية المصرية "ارقص يا قلبي".

ألقى الشاعر فتحي الصومعي، صاحب ديوان "قضية آداب"، قصيدته بعنوان "أمي". فيما قدّم الشاعر وليد القماش قصيدته التي جاءت معارضة لقصيدة أحمد شوقي "نهج البردة".

الشاعر طارق عبد الفضيل قدم قصيدته "أيكون عشقًا"، بينما ألقى الشاعر مدحت منير قصيدته باللهجة العامية المصرية بعنوان "مهووش مولد وراح ينفض".

كما قدّم الشاعر محمد الوكيل قصيدته "وحتى الآن"، والشاعر الدكتور أحمد الحديدي ألقى قصيدته "عاب بي". ومن جانبها، قدّمت الشاعرة جيهان النجار قصيدتها باللهجة العامية المصرية بعنوان "لو من فضلك".

كما قدم الشاعر إيهاب علي قصيدته التي جاءت باللهجة العامية المصرية بعنوان "مكتوب علي أحبك"، بينما ألقى الشاعر أحمد العلاوي قصيدته "باب يشرع مرتين".

في ختام الأمسية، ألقى الشاعر الجزائري بشري بن خليفة كلمة، حيث قال: "في فترة الثمانينيات كنت أزور القاهرة بصفتي الصحفية، وكان لدي شغف بحضور ندوة نجيب محفوظ".

وأضاف بن خليفة أن مصر ستظل رائدة للثقافة العربية والغربية، وأكد أن ما استمع إليه من شعر بين الفصحى والعامية يدل على التطور الذي يعيشه المشهد الشعري المصري.

وتابع بن خليفة: "أدهشتني الأصوات الشعرية المصرية الجديدة التي تؤكد أن مصر ما زالت في المقدمة".

وفي ختام الأمسية، أعلن الدكتور علاء عبد الهادي عن عزمه تنسيق أمسية شعرية تضم اتحادات نقابات العالم العربي، حتى لا تقتصر الأمسيات على شعراء مصر فقط.