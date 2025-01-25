الإصلاح والتنمية: عدوان إسرائيل على جنين تجاهل للقانون الدولي الإنساني

أعرب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضه القاطع للعملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، مشددًا على أن هذه الخطوة تتعارض مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد “عبد النبي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التصعيد العسكري بعد الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، الذي استمر 15 شهرًا، يعكس تجاهلًا لحقوق الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، مؤكدًا أن الحلول السلمية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والعدالة للجميع.

وأدانت مصر العدوان الإسرائيلي على جنين، والذي أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، محذرة من تداعيات هذا العدوان على أمن واستقرار الضفة الغربية، وما يمكن أن يسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية.

وشددت مصر على أن هذا العدوان، يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء بالأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ومن شأنه أن يؤدي إلى تداعيات وخيمة.