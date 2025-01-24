أهم شيء عندي | رد فعل محمد صلاح بعد تتويجه بـ لاعب الشهر في ليفربول

عبّر محمد صلاح محترفنا المصري، ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بتتويجه بجائزة لاعب الشهر في الريدز عن ديسمبر.

وقال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي: شكرًا جزيلًا، لقد أمضينا شهرًا جيدًا، أعتقد أننا حققنا بعض الانتصارات، وهو أهم شيء، كما أن الفوز بالمباريات ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات هو شيء أعمل من أجله دائمًا.

وأضاف صلاح: حققنا بعض الانتصارات الجيدة في ذلك الشهر، أعتقد أنني سأختار مباراة مانشستر سيتي بسبب الطريقة التي تعاملنا بها مع المباراة والضغط وأيضًا لعبنا ضد فريق لا يصدق، لذا، ربما كانت التمريرة الحاسمة لكودي جاكبو في الهدف الأول هي أبرز أحداث الشهر.

واستطرد: أحاول التركيز في المباريات فقط، أشعر أنني جزء كبير من الفريق وأساعد زملائي في الفريق على اللعب بشكل أفضل دائمًا، هذا هو أهم شيء بالنسبة لي.

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: سيكون لدى الناس دائمًا النقاش حول ما إذا كان هذا هو أفضل موسم أو الموسم السابق أو موسمي الأول، لا أعرف، لكنني لا أفكر كثيرًا في هذا الأمر طالما أننا نواصل الفوز وأنا في حالة جيدة.