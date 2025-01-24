الأدوات البلاستيكية .. كارثة في المطابخ تتسبب في الاصابة بالسرطان

تشكل الأدوات البلاستيكية المستخدمة في المطابخ خطرًا صحيًا كبيرًا إذا لم تُستخدم بشكل صحيح.

مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ

ويمكن أن يسهم إستخدام الأدوات البلاستيكية في أن نتعرض لمواد كيميائية ضارة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وكشف موقع “هيلثي” الطبي عن أبرز مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية، وتشمل ما يلي :

ـ تسرب المواد الكيميائية:

البلاستيك يحتوي على مواد مثل البيسفينول A (BPA) والفثالات، التي قد تتسرب إلى الطعام، خاصة عند تسخينه أو استخدامه مع الأطعمة الساخنة، وهذه المواد قد تؤثر على هرمونات الجسم وترتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ـ الاستخدام الخاطئ:

تسخين البلاستيك في الميكروويف أو وضعه في غسالة الصحون قد يؤدي إلى تحلل المواد الضارة وانتقالها للطعام، واستخدام الأدوات البلاستيكية المخصصة للاستعمال مرة واحدة مع الأطعمة الساخنة قد يكون خطيرًا.

ـ إعادة استخدام العبوات غير المخصصة:

مثل زجاجات المياه البلاستيكية أو علب الطعام الجاهزة، حيث قد تتحلل مع الوقت وتطلق مواد ضارة.

مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ



نصائح لتجنب المخاطر الأدوات البلاستيكية بالمطبخ

ـ استخدام بدائل صحية:

استبدلي الأدوات البلاستيكية بأخرى مصنوعة من الزجاج، الفولاذ المقاوم للصدأ، أو السيليكون الآمن.

ـ اختيار البلاستيك الآمن:

تأكدي من أن الأدوات البلاستيكية مكتوب عليها أنها خالية من مادة BPA ومخصصة للاستخدام مع الطعام.

ـ تجنب الحرارة:

لا تقومي بتسخين الطعام في أدوات بلاستيكية أو وضع الأطعمة الساخنة مباشرة فيها.

ـ تجنب الخدوش والتلف:

الأدوات البلاستيكية المخدوشة أو القديمة قد تطلق مواد ضارة بسهولة أكبر، لذا يجب استبدالها فورًا.