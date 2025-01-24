جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم «يوم في حب الوطن» وندوة «جهود الأشاعرة».. غدًا

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٦، غدًا السبت، يومًا في حب الوطن، وذلك تزامنًا مع ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ويقدم طلاب الأزهر الشريف عروضًا فنية وأنشطة تعليمية متنوعة لتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وتكريس القيم الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة، تقديرًا لتضحيات شهداء مصر الأبرار، وتأكيدًا على أهمية التضحية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.



كما يعقد جناح الأزهر، ندوة بعنوان: "قراءة في موسوعة من جهود الأشاعرة في إثراء الحضارة الإسلامية"، يحاضر فيها ؛ الدكتور حسن يحيى الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية،و أ.د/ محمد عبد الحفيظ أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، ويدير الندوة الدكتور صلاح عبد المولى الشورى المدرس بقسم التاريخ والحضارة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.