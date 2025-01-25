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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار توك شو | رسالة نارية من مصطفى بكري لجماعة الإخوان.. أهالي غزة يشكرون مصر والرئيس السيسي.. تنبيه عاجل من الأرصاد

توك شو
توك شو
محمد القاضي
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تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:


بكري يروي أسرارا لأول مرة عن كواليس اجتماعه مع المشير طنطاوي بعد ثورة يناير
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المشير طنطاوي كان يريد تسليم السلطة بعد 3 أشهر من ثورة يناير، لافتا: "الأحزاب وشباب الثورة والسياسيين طلبوا منه أن يسلم السلطة بعد 6 أشهر وليس 3 أشهر".


إعلام فلسطينى: تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل جنين من حاجز الجلمة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية قد وصلت إلى مدينة جنين عبر حاجز الجلمة شمالي المدينة.

أراهنكم | رسالة نارية من مصطفى بكري لجماعة الإخوان الإرهابية
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جماعة الإخوان الإرهابية، دمرت البلاد خلال فترة حكمهم.

نصدر لـ 160 دولة.. أستاذ موارد مائية: المنتجات الزراعية تحقق قفزة نوعية بالأسواق الدولية
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن عدد الدول التي تصدر لها مصر منتجات زراعية تجاوز 160 دولة.


صناعة أبراج الحمام في البحيرة .. مهنة تقليدية تحقق شهرة وأرباحًا كبيرة
عرضت قناة "العربية مصر" تقريرًا عن مهنة تراثية تميز بها أهالي محافظة البحيرة، وهي مهنة بناء أبراج الحمام التي أصبحت جزءًا من تاريخ المنطقة، وحققت شهرة واسعة وصلت إلى مستوى عالمي.

أهالي غزة يشكرون مصر والرئيس السيسي على الدعم الكبير في المخيمات
عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «شكرًا يا مصر إحنا بنحبكم كتير.. أهالي غزة يتوجهون بالشكر لشعب مصر والرئيس السيسي على دعمهم المتواصل»، حيث عبر عدد من النازحين الفلسطينيين في مخيمات خان يونس عن امتنانهم الكبير لمصر وشعبها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

حسام موافي يحذر من خطر السمنة: السبب الرئيسي للأمراض المزمنة.. فيديو
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، من خطورة السمنة، مؤكداً أنها تعد من الأسباب الرئيسية لعديد من الأمراض المزمنة التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الأفراد.


ارتدوا ملابس ثقيلة في هذه الأوقات | تنبيه عاجل من الأرصاد
أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في مصر مستقر بشكل عام في معظم المحافظات، مع توقعات بتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.


الولايات المتحدة ترحّل مئات المهاجرين غير النظاميين
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية عن الجهاز الإعلامي لترامب، أنّ الولايات المتحدة رحلت مئات المهاجرين غير النظاميين ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


معا نكتب الصمود.. مصر تواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة
عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «معًا نكتب الصمود.. مصر تواصل تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة»، سلط الضوء على استمرار الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو المبادرات الخيرية.

الإخوان الأرصاد الرئيس السيسي مصطفى بكري غزة جماعة الإخوان برامج التوك شو

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