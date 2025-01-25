مجدي أحمد علي: فيلم الأرض من الأعمال البديعة في السينما المصرية

أكد المخرج القدير مجدي أحمد علي أنه نزح وعائلته من الأرياف بعد وفاة والده مشيرا إلى أن حي المنيل هو الخط العريض في حياته وكان يحتوي على سينما الميرندا "فاتن حمامة".



وقال المخرج مجدي أحمد علي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن فيلم الأرض من الأفلام البديعة وهو آخر فيلم يتناول حياة الفلاحين.



وأشار المخرج مجدي أحمد علي، خلال اللقاء، إلى أنه التحق بكلية الصيدلة، ووالدته شعرت بالقهر بعد التحاقه بمعهد السينما، مؤكدا أنه كان يعشق السينما منذ صغره، ويذهب إلى سينمات المنيل؛ لمتابعة ومشاهدة الأفلام.