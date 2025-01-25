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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

راضي و مبسوط.. رسالة موثرةً من الإعلامي محمد نشأت بعد تعرضة لوعكة صحية

محمد نشأت
محمد نشأت
ميرنا محمود
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وجه الإعلامي محمد نشأت رسالة شكر لإصدقائه بعد تعرضة لوعكة صحية و نقله إلى المستشفى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


و كتب محمد نشأت :‏بعد يوم غريب في رعاية القلب بالمستشفي الجوي اللهم لك الحمد والشكر كل التحاليل والأشعة سلبية ، دعواتكم ومشاعركم الطيبة لم تتركني لحظة ، أي نعم لسه في شوية تعب خفيف بس أنا راضي والله ومبسوط لو تييجي على قد كده.

 و أضاف :ربنا يسترها عليكم،حافظوا على نفسكم على قد ما تقدرو ،واعرفوا ان ‏كل فترة محتاج تفلتر انفعالاتك وتتحكم في طاقتك ومتضيعش وقتك تبقى صادق أكتر مع نفسك في تحليلك لمشاهد حياتك  وتشكر ربنا على نعم كتير أديهالك علشان تطرد فكرة أنك "تألف 

وتابع :النعمة" فتعتبرها حاجة مضمونة.. كل فترة محتاج ترسم خططك وتبني عليها قرارتك بصدق وهدوء،شكراً لكل زملائى واخواتي وأساتذتي،شكراً لكل الطاقم الطبي المحترم في المستشفي الجوي التخصصي،ويمكن كنت محتاج اوي احس بهذا الكم الهائل من حب الناس حتي الناس اللي انا كنت مقصر معاها جداا،شكراً للناس الأصيلة أصحاب الأصل الطيب.


وأُعلن صباح أمس الجمعة عن نقل الإعلامي المعروف محمد نشأت إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وسط حالة من القلق بين محبيه وزملائه في الوسط الإعلامي.

ووفقاً لمصادر مقربة، شعر الإعلامي بآلام مفاجئة أثناء وجوده في منزله، مما استدعى نقله فوراً إلى أقرب مستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة. وقد أكد الأطباء أن حالته مستقرة حالياً ويخضع للفحوصات اللازمة لتحديد السبب وراء الوعكة.

يُعتبر الفنان والإعلامي محمد نشأت واحداً من أبرز الوجوه المميزة في المشهد الفني والإعلامي المصري. اشتهر بتقديم أدوار كوميدية تميزت بخفة الظل والبساطة، ما جعله قريباً من قلوب الجماهير.

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