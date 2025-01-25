أخطاء شائعة تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء..7 نصائح لمنع السمنة

مع قدوم فصل الشتاء، يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة في الوزن نتيجة لعوامل متعددة، تتراوح من تغيير العادات الغذائية إلى انخفاض النشاط البدني. يمكن أن يؤثر الطقس البارد والأجواء المريحة على سلوكنا اليومي بشكل كبير، مما يجعلنا نلتجئ إلى الراحة والطعام الدسم لدرء الشعور بالبرودة، ولكن، إذا لم نكن حذرين، قد يؤدي ذلك إلى اكتساب الوزن بشكل غير مرغوب فيه.

أخطاء شائعة تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء وكيفية تجنبها

أخطاء شائعة قد تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء وكيفية تجنبها

في هذا المقال، سنناقش أبرز الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء وكيفية تجنبها، بحسب ما نشره موقع WebMed.



1. الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والدافئة

مع انخفاض درجات الحرارة، تميل رغباتنا الغذائية إلى التوجه نحو الأطعمة الثقيلة والدافئة، مثل الحساء الغني بالكريمة، الكعك، والحلويات، وغيرها من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية. صحيح أن هذه الأطعمة قد تمنحنا شعورًا بالراحة والدفء، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

كيفية تجنبها:

اختيار الأطعمة الصحية: بدلاً من تناول الأطعمة الثقيلة، يمكنكِ تناول شوربات خفيفة ومغذية مثل شوربة الخضروات أو الحساء النباتي الذي يحتوي على نسبة قليلة من الدهون.



إضافة التوابل: استخدام التوابل الدافئة مثل الزنجبيل، الكركم، والفلفل الأحمر قد يساعد في رفع حرارة الجسم دون الحاجة لتناول الطعام الثقيل.

تناول الوجبات الصغيرة: لتجنب الإفراط في الطعام، يمكنكِ تقسيم وجباتكِ إلى عدة وجبات صغيرة طوال اليوم بدلًا من تناول وجبات كبيرة.



2. الابتعاد عن ممارسة الرياضة بسبب البرد

أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون في الشتاء هو التوقف عن ممارسة الرياضة بسبب الطقس البارد. البقاء في الداخل والابتعاد عن الأنشطة البدنية يمكن أن يقلل من حرق السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل.

كيفية تجنبها:

ممارسة الرياضة في المنزل: يمكنكِ ممارسة التمارين الرياضية داخل المنزل باستخدام أجهزة رياضية بسيطة مثل الدراجات الثابتة أو أدوات مثل الحبال أو الدمبل.



التمارين الجماعية: في حال كنتِ تفضلين ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، يمكنكِ الانضمام إلى مجموعات رياضية تهدف إلى التحفيز الجماعي لممارسة التمارين في الشتاء مثل المشي أو الجري في الأماكن المغلقة.

اليوغا أو تمارين التنفس: إذا كان البرد يمنعكِ من الخروج، يمكنكِ ممارسة تمارين اليوغا أو التنفس في المنزل لتحفيز الدورة الدموية وزيادة حرق الدهون.



3. الإفراط في تناول المشروبات الدافئة والسكرية

في الشتاء، يميل الناس إلى شرب مشروبات دافئة وسكرية مثل الشوكولاتة الساخنة، القهوة المحلاة، والشاي المضاف إليه السكر. هذه المشروبات ليست فقط غير مفيدة لصحة الوزن، بل يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة السعرات الحرارية التي يتم تناولها بشكل يومي.

كيفية تجنبها:

شرب مشروبات صحية: يمكنكِ استبدال المشروبات السكرية بشاي الأعشاب غير المحلى أو شاي الزنجبيل، أو حتى شاي الأخضر الذي يساعد في حرق الدهون وتحفيز عملية الأيض.

استبدال السكر بالمحليات الطبيعية: إذا كنتِ لا تستطيعين التخلي عن الطعم الحلو، جربي استخدام المحليات الطبيعية مثل ستيفيا أو العسل بكميات معتدلة.



4. عدم شرب كميات كافية من الماء

في فصل الشتاء، يقل الشعور بالعطش، مما يجعل الكثيرين يتجاهلون أهمية شرب الماء. إلا أن الجسم يحتاج إلى الترطيب المستمر حتى في الطقس البارد. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الجفاف إلى تحفيز الشعور بالجوع الزائف، مما يؤدي إلى تناول الطعام بشكل مفرط.

كيفية تجنبها:

شرب الماء بشكل منتظم: حاولي شرب الماء بانتظام طوال اليوم حتى لو لم تشعري بالعطش. يمكنكِ إضافة شرائح من الليمون أو الخيار إلى الماء لتجعليه أكثر لذة.

شرب الماء قبل الوجبات: تناول كوب من الماء قبل الوجبات يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالجوع وبالتالي تجنب الإفراط في تناول الطعام.



5. الإفراط في تناول الأطعمة ذات المحتوى العالي من الكربوهيدرات

في فصل الشتاء، قد يميل البعض إلى تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض، البطاطا، والمعكرونة. بينما تقدم هذه الأطعمة دفئًا سريعًا، فإنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

كيفية تجنبها:

اختيار الكربوهيدرات الصحية: يمكنكِ استبدال الأطعمة ذات الكربوهيدرات المكررة بكربوهيدرات صحية مثل الحبوب الكاملة (الشوفان، الأرز البني، الكينوا) التي تحتوي على المزيد من الألياف.

التحكم في الكميات: حاولي تقليل الكميات التي تتناولينها من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مع التركيز على تناول البروتينات والخضروات.



6. التجاهل التام للنوم الجيد

قلة النوم أو عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. الدراسات أظهرت أن النوم غير الكافي يؤثر على هرمونات الجوع، مما يزيد من الرغبة في تناول الطعام.

كيفية تجنبها:

الحصول على نوم كافٍ: حاولي الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. النوم الجيد لا يساعد فقط في الحفاظ على الوزن، بل أيضًا في تحسين الصحة العامة.

تجنب تناول الطعام قبل النوم: لتجنب زيادة الوزن، حاولي تجنب تناول الوجبات الثقيلة أو الوجبات الخفيفة قبل النوم مباشرة.

أخطاء شائعة قد تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء وكيفية تجنبها



7. الاعتماد على الطعام كوسيلة للراحة

قد يتجه البعض إلى تناول الطعام كوسيلة للتعامل مع مشاعر الشتاء القاسية أو للتغلب على الشعور بالملل أو الاكتئاب الموسمي. في بعض الأحيان، قد تصبح الأطعمة وسيلة للتعويض عن عدم التفاعل الاجتماعي أو النشاط البدني.

كيفية تجنبها:

البحث عن بدائل صحية: بدلاً من تناول الطعام، يمكنكِ ممارسة هواية جديدة أو القيام بنشاط ممتع مثل القراءة، مشاهدة فيلم مفضل، أو حتى التفاعل مع الأصدقاء والعائلة.

التركيز على الأهداف الصحية: حاولي أن تذكري نفسكِ بأهدافك الصحية والمهنية، واعملي على وضع خطط لتحقيقها خلال فصل الشتاء.