طريقة عمل البسيسة بدقيق الذرة بكوب واحد و وصفات متعددة

البسيسة هي واحدة من أشهر الحلويات التقليدية في المطبخ المصري، وتتميز بأنها خفيفة ولذيذة وتُحضر بسهولة. وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها باستخدام العديد من المكونات المختلفة، مثل دقيق الذرة، اللبن، الزبادي، أو حتى جوز الهند، مما يعطيها طعمًا خاصًا ومميزًا.

طريقة عمل البسيسة بدقيق الذرة

البسيسة

في هذا المقال، نقدم لكِ مجموعة من الوصفات المتنوعة لتحضير البسيسة باستخدام دقيق الذرة، مثل الوصفات الخاصة بالشيف حسن، الشيف نجلاء، والشيف فاطمة أبو حاتي، وغيرهم، بالإضافة إلى نصائح لضمان نجاح هذه الحلوى اللذيذة.

1. طريقة عمل البسيسة بدقيق الذرة

تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق لتحضير البسيسة، حيث يعتمد فيها على مكونات أساسية متوافرة في كل منزل. كما أنها لا تأخذ وقتًا طويلاً في التحضير أو الطهي.

المكونات:

1 كوب دقيق ذرة

1 كوب سكر

1/2 كوب زيت

1/2 كوب حليب

2 بيض

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

الطريقة:

في وعاء، اخلطي السكر مع الزيت جيدًا باستخدام مضرب يدوي أو خفاق كهربائي حتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط.

أضيفي الحليب والفانيليا وامزجي المكونات جيدًا.

في وعاء آخر، امزجي دقيق الذرة مع البيكنج باودر ورشة الملح.

قومي بإضافة الخليط الجاف إلى الخليط السائل تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلين على خليط ناعم.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة.

اتركي البسيسة في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تتحمر من الأعلى وتنضج تمامًا.

اتركيها تبرد قليلاً ثم قدميها.



2. طريقة عمل البسيسة بدقيق الذرة للشيف حسن

البسيسة

الشيف حسن معروف بأسلوبه البسيط والواضح في تحضير الأطعمة. في هذه الوصفة، يضيف الشيف حسن لمسة خاصة باستخدام الحليب والزيت للحصول على قوام خفيف ولذيذ.

المكونات:

1 كوب دقيق ذرة

1/2 كوب سكر

1/4 كوب زيت

1/2 كوب حليب

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 كوب جوز الهند (اختياري)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

اخلطي البيض مع السكر والفانيليا باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي حتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي الزيت والحليب وامزجيهم جيدًا.

في وعاء آخر، امزجي دقيق الذرة مع البيكنج باودر وجوز الهند إذا كنتِ تفضلين إضافة نكهة إضافية.

قومي بإضافة المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط السائل، مع الاستمرار في التحريك حتى يصبح الخليط ناعمًا.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة.

اخبزي البسيسة في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة.

بعد أن تصبح ذهبية اللون، أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد قبل تقديمها.



3. طريقة عمل البسيسة باللبن

البسيسة

إضافة اللبن إلى البسيسة يمنحها قوامًا ناعمًا ويجعلها أكثر رطوبة ولذة. هذه الوصفة هي خيار رائع إذا كنتِ تفضلين تناول حلوى خفيفة وطرية.

المكونات:

1 كوب دقيق ذرة

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زيت

1/2 كوب لبن

2 بيض

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

في وعاء، اخلطي البيض مع السكر والفانيليا جيدًا.

أضيفي الزيت واللبن وامزجي المكونات جيدًا.

في وعاء آخر، اخلطي دقيق الذرة مع البيكنج باودر.

امزجي المكونات الجافة مع المكونات السائلة تدريجيًا حتى يصبح الخليط ناعمًا.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة.

اخبزي البسيسة في فرن مسخن مسبقًا على درجة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون من الأعلى.



4 . طريقة عمل البسيسة فاطمة أبو حاتي

الشيف فاطمة أبو حاتي تقدم طريقة تحضير البسيسة التي تتميز بالنكهة الغنية والشهية، مع إضافة مكونات بسيطة وسهلة في المتناول.

المكونات:

1 كوب دقيق ذرة

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زيت

1/2 كوب حليب

2 بيض

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/4 كوب جوز الهند (اختياري)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

اخلطي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضيفي الزيت والحليب واخلطي جيدًا.

في وعاء آخر، اخلطي دقيق الذرة مع البيكنج باودر.

امزجي المكونات الجافة مع السائلة حتى تتجانس.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة.

اخبزي البسيسة في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة.



5. طريقة عمل البسيسة بالزبادي

الزبادي يضيف قوامًا مميزًا للبسيسة ويجعلها أكثر رطوبة. هذه الوصفة من الخيارات المثالية لأولئك الذين يبحثون عن حلوى لذيذة وسهلة التحضير.

المكونات:

1 كوب دقيق ذرة

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زيت

1/2 كوب زبادي

2 بيض

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي الزبادي والزيت واخلطيهم جيدًا.

في وعاء آخر، اخلطي دقيق الذرة مع البيكنج باودر.

امزجي المكونات الجافة مع المكونات السائلة تدريجيًا.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة.

اخبزي البسيسة في فرن مسخن مسبقًا على درجة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.



6. طريقة عمل البسيسة الشيف نجلاء

تتميز طريقة الشيف نجلاء بطابعها البسيط والمباشر، وتعتبر مثالية لأولئك الذين يبحثون عن وصفة سريعة التحضير وبمكونات سهلة.

المكونات:

1 كوب دقيق ذرة

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زيت

1/2 كوب حليب

2 بيض

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

اخلطي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي الزيت والحليب تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق.

امزجي المكونات الجافة مع المكونات السائلة حتى يتجانس الخليط.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة.

اخبزي البسيسة في فرن مسخن مسبقًا على درجة 180 مئوية لمدة 25-30 دقيقة حتى تنضج.