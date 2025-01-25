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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رشوان: مرموش سينجح مع مانشستر سيتي.. ولا يجب مقارنته مع صلاح

مرموش
مرموش
ميرنا محمود
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أكد كريم رشوان المعد البدني لـ نادي سان باولي الألماني والمدرب السابق لـ عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد إلى أن مستوى الدولي المصري تطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وقال كريم رشوان في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "لا أستطيع أن أصدق ذلك، ولكن مرموش يستحق ذلك الإنجاز، لقد عمل بجد واجتهد كثيرا من أجل ذلك الحلم، وهو يستحق ذلك، وأنا سعيد لأجله، أمر لا يصدق".

وتابع: "كان من السهل العمل معه، جعل الأمر ميسرا للغاية، في سن كـ سنه عندما غادر مصر بعيدا عن وطنه كان ناضجا للغاية، وكان يعمل دائما بجد ويركز في اللعب، ولديه ثقة كبيرة ويجتهد في التدريب، وهو ما يجعل العمل معه سهلا، لديه شخصية جيدة داخل الملعب وخارجه، ولم يحدث أي مشاكل على الإطلاق، ودائما ما يتأقلم مع زملائه ويتحدث مع الكل، والأمر كان سهلا، وكان منتظما للغاية، ويحدد المعيار لنفسه على أعلى مستوى".

وأردف: "مرموش كان لاعبا سريعا، ويتطور في سن صغير، الثامنة والتاسعة يمكن أن تعمل بشكل جيد، ولكن مع الوقت تتدرج في تنمية مهاراتك، الجري بالكرة والسرعة، والانتقال بالملعب، وعندما جاء إلى التدريب كان جاهز لكل شئ، وكان لديه جلسات بعد التدريب، وكان يحافظ على التدريب في يوم الإجازة الخاصة به".

واستكمل: "كان يشعر بالإرهاق في البداية خلال الـ 90 دقيقة، ولكنه طور من نفسه كثيرا في الجانب البدني".

وأكمل: "لقد شاهدت جزءًا من التدريب الخاص به في مان سيتي، ويبدوا وكأنه لطالما كان معهم في التدريب، وكأنه معهم منذ فترة، لا يوجد اختلاف بينه وبين أي لاعب كان متواجدا مع الفريق، ولكني أتوقع أنه سيحقق نجاحات في الدوري الإنجليزي، ولا يبدو أنه يخشى التواجد في النادي أو الاندماج معهم".

وذكر المدرب الألماني: "كان في البداية يتعلم اللغة من أجل الحديث والتأقلم مع البيئة، كما عمل على الاهتمام بالقوة بالدنية والتدريب المستمر، وكذلك النظام الغذائي، فجسدك مثل السيارة لأبد من وضع الوقود لكي تعطيك كل ما تريد".

وبسؤاله عن هل سيتأثر مرموش بالضغط الجماهيري بسبب تواجد محمد صلاح ومقارنته به.. أجاب: "عمر يركز على نفسه فقط، ويستمتع باللعب، لا أعتقد أنه سيفكر في ذلك مرموش يلعب في مان سيتي لا يلعب في ليفربول، لا يجب أن نقارن بينه وبين صلاح،  فالفرعون المصري لعب لوقت طويل في الدوري الإنجليزي عكس مرموش، الذي لم يتواجد سوى لمدة أسبوع وسنرى مستواه في الوقت القادم، وأتوقع أن يتأقلم".

واختتم المدرب تصريحاته قائلا: "الكل يحب مرموش هنا، الجميع يحبه، ودائما ما يندمج، الكل افتقده، هو يشجع الجميع ويترك بصمة في الملعب، ويبذل كل ما لديه في الملعب، ومن اليوم الأول له في مان سيتي سوف يحقق إنجازات".

مرموش عمر مرموش كريم رشوان نادي سان باولي الألماني

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