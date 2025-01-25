رمضان 2025 ..عرض مسلسلي "ولاد الشمس " و" النص" على هذه المنصات

كشفت منصة يانجو بلاي ومنصة watch it ، عن عرض مسلسلى “ النص ” من بطولة الفنان أحمد أمين ، ومسلسل ولاد الشمس ، والذي يقوم ببطولته أحمد مالك، خلال شهر رمضان 2025 .

مسلسل “ النص ” مأخوذ من رواية مذكرات نشال وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ، ومن بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي .

إما مسلسل مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداثه فى إطار درامي اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معًا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.









