إعلام الأسرى: وجود خلل في عدد من أسماء المفرج عنهم وجار المتابعة مع الوسطاء

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أوضح مكتب إعلام الأسرى، أنه بعد مراجعة قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم تبين وجود خلل في عدد من الأسماء وجار المتابعة مع الوسطاء.ولفت إعلام إسرائيلي، إلى أنه تم إبلاغ أهالي المحتجزات الأربع بتوقع الإفراج عنهن الساعة 12 ظهرا.وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت عن حصاد العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي في سيناريو مشابه لكارثة العدوان على غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن حصيلة الشهداء في جنين وصل إلى 14 شهيدا وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى وتدمير وهدم وحرق عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وتدمير للبنية التحتية فيها.