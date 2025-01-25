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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصغرى 10 درجات.. تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، قائلة: إننا نشعر بالدفء خلال فترة النهار وهناك استقرار بشكل كبير.وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج هذا الصباح»، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بهذه الفترة من كل عام من درجتين لـ 3 درجات مئوية، والعظمى على القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة مئوية، وهو وجود أشعة الشمس يزيد الإحساس بالدفء.

وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس في فترات الليل يكون هناك انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، خاصة في فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، موضحة أن الصغرى في فترة الليل على القاهرة الكبرى تسجل من 10 لـ 12 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى بالمدن الجديدة عن 10 درجات مئوية.

وأوضحت أن نشاط الرياح في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر يزيد من الإحساس بالبرودة، والشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة وهو ما كان سائد بشكل كبير الليلة الماضية مما جعل هناك مزيد من البرودة، قائلة: «الأجواء شديدة البرودة مستمرة لنهاية الأسبوع.درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق:القاهرة: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة.
الإسكندرية: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة.
مطروح: العظمى 20 درجة، والصغرى 11 درجة.
سوهاج: العظمى 24 درجة، والصغرى 10 درجات.
قنا: العظمى 25 درجة، والصغرى 11 درجة.
أسوان: العظمى 25 درجة، والصغرى 13 درجة.
وأكدت غانم أن الطقس في بعض المناطق مثل أسوان وسوهاج سيكون دافئًا نسبيًا خلال النهار، لكنه سيكون باردًا في ساعات الليل المتأخرة. في حين أن المناطق الساحلية ستظل معتدلة طوال اليوم، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل.

حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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