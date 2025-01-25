تضرب ولا تبالي.. تحذيرات عاجلة بسبب العاصفة إيوين| ماذا يحدث؟

تواجه بعد الدول الأوربية حالة اضطربات شديدة خلال الفترة الحالية حيث أدت العاصفة إيوان التى تضرب بريطانيا وأيرلندا إلى إحداث فوضى شديدة، حيث بلغت سرعة رياح العاصفة إيوين 183 كيلومتراً في الساعة في جالواي وسط إيرلندا.

العاصفة إيوين تسبب فى وضع مدمر ببريطانيا

فيما أطلقت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.

وتسببت العاصفة فى إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران فضلا عن انقطاع الكهرباء عن مليون شخص،و ضياع في شبكات النقل، الأمر الذي دفع السلطات البريطانية إلى إصدار تحذيرات شديدة للمواطنين حول خطر العاصفة.

وفى أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا، أصدرت السلطات هناك تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.

سوء الطقس وتعطيل السفر

تسببت الرياح الشديدة التي بلغت سرعتها 114 ميلا في الساعة في قطع خطوط الكهرباء في الجزر البريطانية، ما أدى إلى إجبار العديد من الأسر على الانتقال إلى مراكز دافئة للهروب من البرد.

ووفق صحيفة مترو البريطانية قالت شبكة الطاقة في أيرلندا الشمالية إن 280 ألفًا من عملائها انقطعت عنهم الكهرباء فيما أصدر المسؤولون الاسكتلنديون تحديثًا يفيد بأن 100 ألف أسرة في اسكتلندا في نفس الوضع.

وقالت شبكة الطاقة في جمهورية أيرلندا إن 725 ألف عميل أصبحوا بدون كهرباء، وقد لا يتمكن البعض من استعادة الكهرباء قبل أسبوع.

وتظل تحذيرات الطقس الحمراء قائمة في أجزاء من اسكتلندا، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية من خطر كبير على الحياة بسبب الحطام المتطاير بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالمباني وخطوط الكهرباء.

كما أدت تلك العاصفة إلى إغلاق المدارس ، وتعطل العديد من خطوط القطارات، وتم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية كان من المقرر أن تنطلق من وإلى المطارات البريطانية والأيرلندية، مما أثر على ما يقدر بنحو 50 ألف شخص.

وبلغت سرعة رياح العاصفة إيوين 183 كيلومترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية.

ماهى العاصفة إيوين؟



تعد العاصفة إيوين الخامسة لموسم 2024-2025، ووفق التقارير فسوف تجلب هذه العاصفة طقسًا رطبًا وعاصفًا للغاية إلى أيرلندا حيث أنها قد تتحول إلى إعصار قوي يحدث مرة واحدة كل 100 عام.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية اسم إيوين والتي تُنطق «آي-أو-وين» على العاصفة والتى تتحول إلي ضغط منخفض عميق ما يؤدي إلى هبوب رياح جنوبية شرقية قوية تتجه من الغرب إلى الجنوب الغربي.

كما تؤدي العاصفة إلى سقوط كميات من الأمطار الغزيرة في أجزاء مختلفة من البلاد والثلج في أجزاء من الغرب والشمال حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر بشأن حالة الطقس في كل من، شرق ميدلاندز، ويوركشاير، وهامبر، وشمال ويلز، وأيرلندا الشمالية، وأجزاء من اسكتلندا، محذرًا من ظروف خطرة على الحياة وتعطل حركات السفر.