قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي
أفضل من الأدوية.. شرب هذا العصير يوميًا ينقص الوزن في أسبوع
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي..وموقف مرموش من القائمة
خناقة على الأسانسير .. عبدالحليم علي يحرر بلاغا ضد جاره
بث مباشر..بدء عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع للصليب الأحمر الدولي
الصليب الأحمر الدولي يتسلم المحتجزات الإسرائيليات الأربع في غزة
تضرب ولا تبالي.. تحذيرات عاجلة بسبب العاصفة إيوين| ماذا يحدث؟
سيارات الصليب الأحمر تصل موقع تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع
الجمهور يتوافد على معرض القاهرة للكتاب في ثاني أيام نشاطه الثقافي
4 حالات طلاق لـ النجوم فى بداية 2025 .. نانسى عجرم الأبرز |التفاصيل الكاملة
أمطار خفيفة وأجواء باردة | توقعات الطقس في القاهرة والإسكندرية اليوم وغدا
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 25-1-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تضرب ولا تبالي.. تحذيرات عاجلة بسبب العاصفة إيوين| ماذا يحدث؟

العاصفة إيوين
العاصفة إيوين
أمينة الدسوقي
×

تواجه بعد الدول الأوربية حالة اضطربات شديدة خلال الفترة الحالية حيث أدت العاصفة إيوان التى تضرب  بريطانيا وأيرلندا إلى إحداث فوضى شديدة، حيث بلغت سرعة رياح العاصفة إيوين 183 كيلومتراً في الساعة في جالواي وسط إيرلندا.

العاصفة إيوين تسبب فى وضع مدمر ببريطانيا

فيما أطلقت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.

وتسببت العاصفة فى إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران فضلا عن انقطاع الكهرباء عن مليون شخص،و ضياع في شبكات النقل، الأمر الذي دفع السلطات البريطانية إلى إصدار تحذيرات شديدة للمواطنين حول خطر العاصفة.

وفى أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا، أصدرت السلطات هناك تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.

سوء الطقس وتعطيل السفر

تسببت الرياح الشديدة التي بلغت سرعتها 114 ميلا في الساعة في قطع خطوط الكهرباء في الجزر البريطانية، ما أدى إلى إجبار العديد من الأسر على الانتقال إلى مراكز دافئة للهروب من البرد.

ووفق صحيفة مترو البريطانية قالت شبكة الطاقة في أيرلندا الشمالية إن 280 ألفًا من عملائها انقطعت عنهم الكهرباء فيما أصدر المسؤولون الاسكتلنديون تحديثًا يفيد بأن 100 ألف أسرة في اسكتلندا في نفس الوضع.

وقالت شبكة الطاقة في جمهورية أيرلندا إن 725 ألف عميل أصبحوا بدون كهرباء، وقد لا يتمكن البعض من استعادة الكهرباء قبل أسبوع.

وتظل تحذيرات الطقس الحمراء قائمة في أجزاء من اسكتلندا، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية من خطر كبير على الحياة بسبب الحطام المتطاير بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالمباني وخطوط الكهرباء.

كما أدت تلك العاصفة إلى إغلاق المدارس ، وتعطل العديد من خطوط القطارات، وتم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية كان من المقرر أن تنطلق من وإلى المطارات البريطانية والأيرلندية، مما أثر على ما يقدر بنحو 50 ألف شخص.

وبلغت سرعة رياح العاصفة إيوين 183 كيلومترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية.

ماهى العاصفة إيوين؟


تعد العاصفة إيوين الخامسة لموسم 2024-2025، ووفق التقارير فسوف تجلب هذه العاصفة طقسًا رطبًا وعاصفًا للغاية إلى أيرلندا حيث أنها قد تتحول إلى إعصار قوي يحدث مرة واحدة كل 100 عام.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية اسم إيوين والتي تُنطق «آي-أو-وين» على العاصفة والتى تتحول إلي ضغط منخفض عميق ما يؤدي إلى هبوب رياح جنوبية شرقية قوية تتجه من الغرب إلى الجنوب الغربي.

كما تؤدي العاصفة إلى سقوط كميات من الأمطار الغزيرة في أجزاء مختلفة من البلاد والثلج في أجزاء من الغرب والشمال حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر بشأن حالة الطقس في كل من، شرق ميدلاندز، ويوركشاير، وهامبر، وشمال ويلز، وأيرلندا الشمالية، وأجزاء من اسكتلندا، محذرًا من ظروف خطرة على الحياة وتعطل حركات السفر.

العاصفة إيوين سوء الطقس وتعطيل السفر ماهى العاصفة إيوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احسب مرتبك بالدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

احسب مرتبك على الدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

الاهلي

رسمياً.. إعلامي يعلن عن رحيل نجم الأهلي إلى نادي خليجي

صورة أرشيفية

بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. مواعيد صرف الـ 1000 جنيه

سعر الدولار

92 قرشًا رسميًا الآن.. تراجع سعر الدولار في البنوك إلى أقل مستوى منذ شهر

علاء مرسي

بتأشيرة عامل نظافة.. علاء مرسي يكشف عن الإقامة سنة بالمسجد النبوي

طقس

الأرصاد تحذر من تحول مفاجئ فى حالة الطقس

مهيب عبد الهادي

صفقات الأهلي الجديدة 2025.. بشري سارة لجماهير الأحمر

بن شرقي

إعلامي يفجر مفأجاة لجماهير الأهلي بشأن بن شرقي

ترشيحاتنا

سرقة

القبض على شخصين حاولا سرقة هاتف من طالبة بأسوان

الملصق الالكترونى

تحرير 892 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

عيد الشرطة

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

بالصور

4 حالات طلاق لـ النجوم فى بداية 2025 .. نانسى عجرم الأبرز |التفاصيل الكاملة

طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم
طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم
طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم

أول حفل بعد الطلاق .. رنا سماحة تشعل حماس الجمهور فى حفل جديد

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

فستان مجسم.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها اللافت

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان جريء.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

ناهد السباعى

لعب عيال.. ناهد السباعي تكشف عن أول حب في حياتها

علاء مرسي

علاء مرسي: عادل إمام فوق التقييم ..وأنا سنيد ولا يجوز الاستغناء عني

بدرية طلبة

نفخت الشفايف وعملت بوتكس.. بدرية طلبة تجري عمليات تجميل

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر من الإفراط في تناول هذه الأطعمة

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد