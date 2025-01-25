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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
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مئات الشاحنات دخلت غزة الحمد لله كي تزيل بعض من المأساه والمعاناه التي عاشها هؤلاء المنكوبين في فلسطين أطفال ونساء وشيوخ بسبب سياسات ليس لهم فيها يد.. عام ونصف من المعاناه والتجويع والترويع
وموقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ بدءها حتي الآن لا يستطيع أحد ان يزايد عليه 
الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها بكل وضوح .. القضية الفلسطينية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل يعترف بذلك، والأهم أن يتحول الاعتراف إلى عمل من أجل تحقيق هذا الأمر، ونحن في هذه المرحلة نسعى ثلاثة أهداف لم يتغيروا منذ 7 أكتوبر الماضي هي إيقاف إطلاق النار، وعودة وإطلاق سراح الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لأن القطاع به أكثر من 2 مليون إنسان يعانون معاناة شديدة جدا، وسقط منهم أكثر من 40 ألف ثلثيهم من النساء الأطفال، وأكثر من 100 ألف مصاب، ولابد أن نتوقف أمام هذه الأرقام لأنها ثمن كبير جدا، إلى جانب حجم الدمار للبنية الأساسية للقطاع كبير جدا".
الرئيس السيسي موقفه ثابت فهو من قال  مسافة السكة نكون جنب اهلنا وجنب ناسنا
لم تكن مجرد كلمات وإنما كانت افعال في كل المواقف تجاه الأشقاء  
جسدها مشهد  مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة مزينة بشعار "مسافة السكة"، 
وهي القافلة التاسعة التي يرسلها التحالف الاهلي  الي أهالينا في فلسطين في مشهد مؤثر يظهر حماس آلاف المتطوعين الشباب الذين يرافقون القافلة وهم يؤمنون بأن كل صندوق يحملونه هو بارقة أمل لعائلة فلسطينية تنتظر بلهفة فقد عانت من ويلات الحرب المدمرة والجوع لمدة عام ونصف. وهي   ليست إلا فصلًا جديدًا من الدعم المصري لقطاع غزة، 
العريش تحولت الي محطة للإغاثة الدولية..  تؤكد الدور المحورى الذى تلعبه مصر
وأنها مركز لوجستي يعكس التصميم والإرادة على تقديم الدعم للفلسطينيين، 
في رسالة اخوة وتضامن وحب، تؤكد للشعب الفلسطيني أنهم ليسوا وحدهم وأن هناك من يقف إلى جانبهم ويشاركهم آمالهم وأحلامهم 
اللهم انصرهم نصرا مبينا

فلسطين غزة القضية الفلسطينية

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