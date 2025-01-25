لذيذة وشهية.. طريقة عمل مكرونة بالفراخ والوايت صوص

تعتبر طريقة عمل مكرونة بالفراخ والوايت صوص، من وصفات المطبخ العربي، وهي وصفة متميزة وشهية، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل مكرونة بالفراخ والوايت صوص, وهي من الأكلات العربية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي ٣ أشخاص.

طريقة عمل مكرونة بالفراخ والوايت صوص

طريقة عمل مكرونة بالفراخ والوايت صوص

مقادير طريقة عمل مكرونة بالفراخ والوايت صوص:

500 جرام من المكرونة (نوعكِ المفضل).

2 صدر دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة.

3 فصوص ثوم مفروم.

كوب من الكريمة اللباني (كريمة الطهي).

كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

نصف كوب جبن بارميزان مبشور (اختياري).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة من جوزة الطيب (اختياري).

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة عمل مكرونة بالفراخ والوايت صوص:

ـ لتحضير المكرونة: اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حسب التعليمات على العبوة، ثم نصفيها ونتركها جانبًا.

ـ لتحضير الدجاج: سخني زيت الزيتون أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.



ـ أضيفي مكعبات الدجاج وقلبيها حتى تنضج ويتحول لونها إلى الذهبي.



ـ د تبليها بالملح والفلفل الأسود، ثم ارفعيها من المقلاة واتركيها جانبًا.

ـ لتحضير الوايت صوص: في نفس المقلاة، أضيفي ملعقتين من الزبدة أو زيت الزيتون.



ـ أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى تفوح رائحته.



ـ أضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة حتى يختفي طعم الدقيق النيء.

ـ اسكبي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.



ـ أضيفي الكريمة اللباني، ورشة جوزة الطيب، وجبن البارميزان، ثم قلبي جيدًا.



ـ تبلي الصوص بالملح والفلفل حسب ذوقك.

ـ لخلط المكونات: أضيفي الدجاج المطهو إلى الوايت صوص، وقلبي جيدًا حتى يتجانس.



ـ ضعي المكرونة المسلوقة في الصوص وقلبيها برفق حتى تغطى بالكامل.

ـ قدمي المكرونة ساخنة في أطباق التقديم، ونزينيها بالبقدونس المفروم والقليل من جبن البارميزان إذا رغبتِ.

ـ؛يمكنك إضافة الخضروات مثل البروكلي أو الفطر لإضافة نكهة وقيمة غذائية.

ـ لضمان طعم أغنى، يمكنك استخدام مرق الدجاج بدلاً من الماء في سلق المكرونة.