جامعة الوادى الجديد تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

بعث الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ورجالها البواسل.



وقال رئيس جامعة الوادى الجديد"يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة جامعة الوادى الجديد بأصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة ٧٣ المصرية الباسلة داعيا المولى عز وجل أن ينعم على فخامتكم بموفور الصحة والعافية ولمصر بدوام الاستقرار والتقدم والنماء فى ظل قيادتكم الحكيمة"



كما أثنى رئيس جامعة الوادى الجديد على دور وعطاء رجال الشرطة المصرية الذي لا ينضب في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن.



وأكد طنطاوى أن عيد الشرطة هو عيد للمصريين ويعد ملحمة تاريخية تجسدت فيها تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل موجهًا التهنئة لرجال الشرطة عيون مصر الساهرة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل وأن يوفقهم فى تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد فى ظل القيادة الحكيمة لفخامتكم .