القاهرة الإخبارية: سيارات الإسعاف في معبر رفح لتقديم الدعم الطبي للأسرى الفلسطينيين

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج يتواجدون الآن في معبر رفح من أجل إنهاء إجراءات خروجهم وتوجهم إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك بعد تقديم عدد من الخدمات لهم سواء كانت صحية أو نفسية وما شابه ذلك وتقديم المأكولات والمشروبات لهم.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك استعدادات تجرى على قدم وساق داخل أرجاء معبر رفح وهناك استطفاف كامل من قبل عشرات سيارات الإسعاف داخل أرجاء معبر رفح البري لتقديم كافة أنواع الدعم الصحي والطبي والنفسي للأسرى الفلسطينيين بعد خروجهم من السجون الإسرائيلية وفقًا لنصوص الهدنة التي تمت بين المقومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وتابع: «اليوم يخرج 200 أسير فلسطيني و70 منهم من المبعدين خارج فلسطين اتجهوا إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم إلى معبر رفح».

ولفت إلى أن الدولة المصرية تتولى استقبال الـ70 أسير بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات التي ستشرف على عملية نقلهم تباعًا للوجهات الأصلية التي سيتوجهوا إليها.





