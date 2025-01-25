قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم إيبسويتش برباعية في الدوري الإنجليزي
شوية دلع من اللي اتمنع .. فيفي عبده تمازح جمهورها من كواليس العتاولة 2
نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم .. عاجل الآن
تطوير الثانوية.. حسام بدراوي: الأخلاق والقيم ليست في التربية الدينية لكن في الفلسفة
من جنيف| وزيرة التضامن: الدولة رفعت ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه
شاهد ماذا فعل عبد المجيد عبد الله بعد استدعاء الشرطة السعودية بسبب أنغام
مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي
نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025 .. ظهرت الآن
تحذير من الأرصاد: انخفاض الحرارة ليلا إلى 10 درجات خلال الأيام المقبلة
نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة .. شوف درجاتك
إهانة لجيش الاحتلال .. سلاح "تافور" الإسرائيلي في يد عناصر حماس بمراسم تسليم المجندات | تقرير
مركز القدس للدراسات: توقعات باختراق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستشار وزير التعليم تعتذر عن منصبها بشكل مفاجئ .. تفاصيل

شيرين حمدي
شيرين حمدي
ياسمين بدوي
×

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اعتذار  شيرين حمدي عن منصبها كمستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

وحتى الآن لم يتم الافصاح عن أسباب هذا الاعتذار المفاجئ 

ومن جانبه وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على قبول اعتذار شيرين حمدي عن منصبها كمستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

وكانت شيرين حمدي قد شغلت منصب المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم ، وعملت مستشارة لرئيس صندوق تطوير التعليم ، ومراجع لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، كما شغلت منصب مديرا لمدارس بورسعيد للغات بالزمالك التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.
 

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء حركة تغييرات جديدة في قيادات المديريات والادارات التعليمية في يناير الجارى خلال إجازة نصف العام 2025 .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم سنويا اجراء حركتين لتغيير قيادات المديريات والادارات التعليمية مرتين فى السنة واحدة فى يونيو و الاخرى في يناير مشددا على انه سيتم تقييم أداء مديري ووكلاء المديريات والادارات التعليمية وفقا للأداء.

وفي اكتوبر 2024 ، كان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حركة تغييرات جديدة في قيادات وزارة التربية والتعليم ، وشملت هذه الحركة الاسماء التالية :

  • يتولى أشرف سلومة، المدير السابق لمديرية التربية والتعليم بالجيزة ، منصب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بالإدارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • يتولى ناصر شعبان، المدير السابق لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، منصب مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة بالإدارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة عام.
  • تكليف محمود زكريا فولي مدير عام بتسيير مهام وظيفة الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية بالإدارة المركزية للمراجز والمجمعات التعليمية بديوان عام الوزارة لمدة عام او لجين شغلها بالطرق القانونية.
التربية والتعليم التعليم شيرين حمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

نزلت تانى .. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

صورة متداولة

الأمن يكشف حقيقة سرقة نعش نقل موتى من أحد مساجد الشرقية

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة .. شوف درجاتك

طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم

4 حالات طلاق لـ النجوم فى بداية 2025 .. نانسى عجرم الأبرز |التفاصيل الكاملة

تشييع جثمان طبيبة المنوفية

طفلها اكتشف وفاتها .. تشييع جثمان صيدلانية لقت مصرعها ببخار السخان

صيام ليلة الإسراء والمعراج

متى صيام ليلة الإسراء والمعراج 2025؟.. ليس غدا كما يظن كثيرون

العاصفة إيوين

تضرب ولا تبالي.. تحذيرات عاجلة بسبب العاصفة إيوين| ماذا يحدث؟

طريقة عمل بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكويت الشاي فى الطاسة

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

سفير مصر فى كرواتيا يطمئن على دودو قبل مواجهة كاب فيردى

صورة من المران

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بيراميدز بالدوري

مجدى أبو المجد المدير الفنى لمنتخب شباب اليد

مجدي أبو المجد: برنامج مونديال الشباب على طاولة مجلس اليد عقب العودة من كرواتيا

بالصور

شاهد ماذا فعل عبد المجيد عبد الله بعد استدعاء الشرطة السعودية بسبب أنغام

عبد المجيد عبدالله وأنغام
عبد المجيد عبدالله وأنغام
عبد المجيد عبدالله وأنغام

طريقة تحضير المقلوبة بخطوات بسيطة

المقلوبة
المقلوبة
المقلوبة

حسام موافي عن الكورتيزون: لا يسبب هذا المرض

علاقة الكورتيزون بمرض السكري
علاقة الكورتيزون بمرض السكري
علاقة الكورتيزون بمرض السكري

الشرقية .. ضبط 9 ألاف عبوة مياه غازية وطن ملح صناعي مجهول المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

نادية الجندي

قصة حياتي هتوجعكم قوي .. ماذا قالت نادية الجندي في حفل «جوي أووردز»

صورة من الزيارة

الدفاع الشعبي والشئون المعنوية ينظمان زيارة للإعلاميين وطلبة الجامعات لـ قوات المظلات

ايمان عبد اللطيف

صعود أم هبوط.. مفاجأة في سعر الذهب الآن في مصر

ايمان عبد اللطيف

تحذيرات من الأرصاد بسبب حالة الطقس خلال الساعات القادمة | ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد