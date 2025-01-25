مستشار وزير التعليم تعتذر عن منصبها بشكل مفاجئ .. تفاصيل

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اعتذار شيرين حمدي عن منصبها كمستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

وحتى الآن لم يتم الافصاح عن أسباب هذا الاعتذار المفاجئ

ومن جانبه وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على قبول اعتذار شيرين حمدي عن منصبها كمستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

وكانت شيرين حمدي قد شغلت منصب المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم ، وعملت مستشارة لرئيس صندوق تطوير التعليم ، ومراجع لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، كما شغلت منصب مديرا لمدارس بورسعيد للغات بالزمالك التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.



وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء حركة تغييرات جديدة في قيادات المديريات والادارات التعليمية في يناير الجارى خلال إجازة نصف العام 2025 .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم سنويا اجراء حركتين لتغيير قيادات المديريات والادارات التعليمية مرتين فى السنة واحدة فى يونيو و الاخرى في يناير مشددا على انه سيتم تقييم أداء مديري ووكلاء المديريات والادارات التعليمية وفقا للأداء.

وفي اكتوبر 2024 ، كان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حركة تغييرات جديدة في قيادات وزارة التربية والتعليم ، وشملت هذه الحركة الاسماء التالية :