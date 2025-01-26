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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 26-1-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
قراءة – محمد يحيي
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لا يزال  سعر الدولار مقابل الجنيه  مستقرًا لليوم الثالث على التوالي؛ بالتزامن بدء العمل في البنوك المصرية اليوم الأحد الموافق 26-1-2025.

موقف الجنيه المصري

وقبل أيام هوى سعر الدولار مقدار 4 قروش أمام الجنيه المصري؛ ليعزّز ذلك من قيمة العملة المحلية .

سعر الدولار اليوم 

وسجّل متوسط الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للشراء.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.22 جنيه للشراء و 50.32 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قطر الوطني QNB،الإمارات دبي الوطني".

سجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك العاملة في مصر نحو 50.23 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، القاهرة،الإسكندرية، سايب، ميد، التعمير والاسكان، البركة، العربي الافريقي الدولي فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.24 جنيه للشراء و 50.34 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في المتوسط نحو 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع في بنكي نكست و قناة السويس"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع في بنوك “ أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات”.

وسجل ثاني أعلي دولار أمام الجنيه نحو 50.28 جنيه للشراء و 50.38 جنيه للبيع  في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي المتحد، المصري الخليجي".

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.29  جنيه للشراء و 50.39 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

اجراءات البنك المركزي

يوجه البنك المركزي المصري، الجهاز المصرفي بالعمل على تعزيز استراتيجية المسئولية المجتمعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال توجيه الإهتمام والتمويل للمشروعات التي تخدم البعد الإجتماعي وتستهدف الشرائح المختلفة على مستوي محافظات ومناطق الجمهورية.

استراتيجية دعم الشمول المالي

وفقا لتلك الرؤي والتحركات التي يسعى لها البنك المركزي عبر البنوك الحكومية والخاصة والتي تتوافق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ودعم توسيع نطاق منظومة الشمول المالي لتتكامل مع الأهداف والمبادرات القومية من بينها مبادرتي الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" و " ابدأ" لدعم الفئات الأولي بالرعاية.

التثقيف المالي والمصرفي

تستهدف تلك التوجهات بالأساس لتمكين الشباب والمرأة المعيلة ضمن تحركات البنك المركزي المصري؛ حيث وقع أحد بنوك القطاع الخاص اتفاق لدعم أحد الجمعيات الأهلية التي تقدم رعاية الأيتام بما يعاونها لتمكين الشباب فوق سن الـ18 عاما لتنمية مهاراتهم التعليمية والاجتماعية وتأهيلهم لسوق العمل.

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