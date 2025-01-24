آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 24-1-2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة؛ بالتزامن مع الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.

وفي آخر تداول لسعر الدولار مقابل الجنيه؛ في المتوسط نحو 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للشراء؛ داخل البنك المركزي المصري.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه؛ تراجعا نحو 4 قروش جديدة في البنوك المصرية.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.22 جنيه للشراء و 50.32 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قطر الوطني QNB،الإمارات دبي الوطني".

سجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك العاملة في مصر نحو 50.23 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، القاهرة،الإسكندرية، سايب، ميد، التعمير والاسكان، البركة، العربي الافريقي الدولي فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.24 جنيه للشراء و 50.34 جنيه للبيع في بنك HSBC.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في المتوسط نحو 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيها للبيع في بنكي نكست و قناة السويس".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع في بنوك “ أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات”.

وسجل ثاني أعلى دولار أمام الجنيه نحو 50.28 جنيه للشراء و 50.38 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي المتحد، المصري الخليجي".

أعلي سعر

وبلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.29 جنيه للشراء و 50.39 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.