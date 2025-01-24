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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم 24-1-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
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وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.29  جنيا للشراء و 50.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي، في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-1-2025.

وجاء ثاني  أعلي دولار أمام الجنيه نحو 50.28 جنيها للشراء و 50.38 جنيها للبيع  في 3 من بنوك القطاع الخاص منها  " التنمية الصناعية، الأهلي المتحد، المصري الخليجي".

سعر الدولار اليوم 

ويشهد  سعر الدولار أمام الجنيه،ثباتا داخل السوق الرسمية مع ؛ بالتزامن مع تعطل عمل البنوك في مصر.

وقبل اغلاق العمل في البنوك المصرية أمس؛ انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه  مقدار 4 قروش .

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للشراء.

أغلب سعر 

سجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك العاملة في مصر نحو 50.23 جنيها للشراء و50.32 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، القاهرة،الإسكندرية، سايب، ميد، التعمير والاسكان، البركة، العربي الافريقي الدولي فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.24 جنيها للشراء و 50.34 جنيها للبيع في بنك HSBC.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في المتوسط نحو 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في بنكي نكست و قناة السويس"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.26 جنيها للشراء و 50.36 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات"

أقل سعر 

وسجل  أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.22 جنيها للشراء و 50.32 جنيها للبيع،بنوك " الكويت الوطني، قطر الوطني QNB،الإمارات دبي الوطني".

دعم المسئولية المجتمعية

يوجه البنك المركزي المصري، الجهاز المصرفي بالعمل على تعزيز استراتيجية المسئولية المجتمعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال توجيه الإهتمام والتمويل للمشروعات التي تخدم البعد الإجتماعي وتستهدف الشرائح المختلفة على مستوي محافظات ومناطق الجمهورية.

استراتيجية دعم الشمول المالي

وفقا لتلك الرؤي والتحركات التي يسعى لها البنك المركزي عبر البنوك الحكومية والخاصة والتي تتوافق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ودعم توسيع نطاق منظومة الشمول المالي لتتكامل مع الأهداف والمبادرات القومية من بينها مبادرتي الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" و " ابدأ" لدعم الفئات الأولي بالرعاية.

التثقيف المالي والمصرفي

تستهدف تلك التوجهات بالأساس لتمكين الشباب والمرأة المعيلة ضمن تحركات البنك المركزي المصري؛ حيث وقع أحد بنوك القطاع الخاص اتفاق لدعم أحد الجمعيات الأهلية التي تقدم رعاية الأيتام بما يعاونها لتمكين الشباب فوق سن الـ18 عاما لتنمية مهاراتهم التعليمية والاجتماعية وتأهيلهم لسوق العمل.

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